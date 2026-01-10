Η Γλυκερία μίλησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών και απάντησε, μεταξύ άλλων, για την Eurovision και την απόφαση μερικών χωρών να αποχωρούν από το μουσικό διαγωνισμό λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Η Γλυκερία απάντησε: «Δεν είδα τα τραγούδια της Eurovision, δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει η Eurovision. Για εμένα είναι λάθος που αποχωρούν κάποιες χώρες λόγω του Ισραήλ. Δεν έχω κανένα θέμα με τα αρνητικά σχόλια. Ο κόσμος με αγαπάει και τον αγαπώ κι εγώ. Εγώ αγαπάω όλο τον κόσμο».

Δείτε το σχετικό στιγμιότυπο στο 4:40 λεπτό και μετά:

govastiletto.gr – Σοκαρισμένη η Γλυκερία από τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου – «Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει»