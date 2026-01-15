Η Γλυκερία ανακοίνωσε πως ξεκινά ξανά τις συναυλίες της στο Ισραήλ, παρά τις έντονες αντιδράσεις που έχουν προκύψει και τον σάλο με καλλιτέχνες και χώρες να αποχωρούν από τη Eurovision, εξαιτίας του θέματος.

Σε συνέντευξή της στην ισραηλινή τηλεόραση, η ίδια τόνισε ότι ο βασικός της στόχος είναι να τραγουδά και να προσφέρει μουσική στο κοινό που την αγαπά, και ότι ανυπομονεί να συναντήσει ξανά τον κόσμο στις εμφανίσεις που έχουν προγραμματιστεί για τα τέλη Ιανουαρίου και μέσα Φεβρουαρίου.

Η Γλυκερία είχε βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής όταν, με την έναρξη του πολέμου στο Ισραήλ, δεν είχε ακυρώσει μια προγραμματισμένη συναυλία, γεγονός που της έφερε ακόμα και απειλές για τη ζωή της.

Σε παλιότερη δήλωσή της, εξήγησε ότι δεν ήθελε να πάρει πολιτική θέση, καθώς πηγαίνει στο Ισραήλ εδώ και 35 χρόνια και έχει δημιουργήσει φιλίες εκεί. Επισήμανε ότι σε ένα πόλεμο υπάρχουν πολλές πλευρές και ότι «δεν είναι καλό για καμία πλευρά».

