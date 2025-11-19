Εννέα κενά στο reunion του «Παρά Πέντε»: Οι ηθοποιοί που άφησαν το στίγμα τους

Σταθμός στην ελληνική τηλεόραση αποτέλεσε η επίσημη ανακοίνωση για την επιστροφή της θρυλικής σειράς «Παρά Πέντε» με ένα επετειακό επεισόδιο, είκοσι χρόνια μετά την πρώτη της προβολή. Η είδηση προκάλεσε ενθουσιασμό στο τηλεοπτικό κοινό που ανυπομονεί να δει ξανά τους αγαπημένους του ήρωες.

Ωστόσο, η χαρά συνοδεύεται και από μια γλυκόπικρη αίσθηση. Παρά την επανένωση του βασικού καστ, οι απουσίες προσώπων που αγαπήθηκαν μέσα από τη σειρά θα είναι κάτι παραπάνω από αισθητές. Αρκετοί ηθοποιοί, τόσο πρωταγωνιστές όσο και δευτερεύοντες χαρακτήρες που έκαναν αξέχαστες guest εμφανίσεις, δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό σε αυτή τη νοσταλγική επιστροφή.

Εννέα σπουδαίοι ηθοποιοί που άφησαν το στίγμα τους στο «Παρά Πέντε» με τη συμμετοχή τους, πλέον δεν βρίσκονται στη ζωή, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και στους τηλεθεατές που τους αγάπησαν μέσα από τη δημοφιλή σειρά.

Πόπη Χριστοδούλου (13 Αυγούστου 2025)

Η Πόπη Χριστοδούλου που είχε διπλό ρόλο στη σειρά, παίζοντας τις υπηρέτριες της Ντάλιας, Μάρθα και Ρίτσα, έφυγε από τη ζωή ύστερα από μάχη με τον καρκίνο στις 13 Αυγούστου 2025.

Γεράσιμος Μιχελής (Ιούλιος 2025)

Ο «κακός» της σειράς, ο Γεράσιμος Μιχελής, πέθανε στις 15 Ιουλίου του 2025, χάνοντας τη μάχη που έδινε με τη νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS).

Γιώργος Κοτανίδης (Ιανουάριος 2020)

Ο Γιώργος Κοτανίδης που υποδύθηκε επίσης έναν από τους «κακούς του σίριαλ», έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2020 στα 74 του χρόνια, μετά από επιπλοκές σε επέμβαση ρουτίνας.

Πάνος Χατζηκουτσέλης (Μάρτιος 2020)

Ο ηθοποιός Πάνος Χατζηκουτσέλης έπαιξε έναν μικρό ρόλο στη σειρά και έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο του 2020 από ανακοπή καρδιάς.

Βαγγέλης Πλοιός (Φεβρουάριος 2020)

Ο Βαγγέλης Πλοιός είχε κάνει ένα πέρασμα από το «Παρά Πέντε» υποδυόμενος τον πατέρα ενός εκ των δολοφόνων. Έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2020 σε ηλικία 83 ετών, αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας τις τελευταίες ημέρες της ζωής του.

Γιώργος Χαδίνης (Σεπτέμβριος 2020)

Ο ηθοποιός που έπαιξε τον αυστηρό καθηγητή του Σπύρου, πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2020. Είχε βρεθεί νεκρός στο σπίτι του από τον γιο του.

Βασίλης Τσάγκλος (Φεβρουάριος 2017)

Ο αγαπημένος παππούς του «Παρά Πέντε», Βασίλης Τσάγκλος, είχε παίξει σε μερικά επεισόδια του σίριαλ. Τον Φεβρουάριο του 2017 άφησε την τελευταία του πνοή, έπειτα από ασθένεια που αντιμετώπιζε.

Ειρήνη Κουμαριανού (Ιανουάριος 2013)

Η Ειρήνη Κουμαριανού που ενσάρκωσε με μεγάλη επιτυχία τη γιαγιά του Σπύρου στη σειρά, έφυγε από τη ζωή στις 25 Ιανουαρίου του 2013, μετά από καρδιολογικά προβλήματα.

Βίκυ Βανίτα (2007)

Η Βίκυ Βανίτα έπαιξε την οικιακή βοηθό του Καστέλλη και απεβίωσε το 2007, μετά από μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα.

govastiletto.gr -«Στο Παρά Πέντε 20 χρόνια μετά»: Νέο backstage βίντεο από τα γυρίσματα του reunion