Μετά την Ύδρα, ο Brad Pitt ταξίδεψε στη Χαλκίδα, όπως είχε γίνει γνωστό τις προηγούμενες ημέρες. Εκεί συνεχίζονται από το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, «The Riders».

Η Μαρία Καλλιμάνη είναι το πρόσωπο που φημολογείται πως συμμετέχει στις σκηνές της ταινίας δίπλα στον Brad Pitt. Όλοι οι ηθοποιοί που συμμετείχαν στην μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή υπέγραψαν συμφωνητικό εχεμύθειας.

Ποια είναι η Μαρία Καλλιμάνη

Η Μαρία Καλλιμάνη είναι μια από τις πιο αθόρυβες αλλά ουσιαστικές δυνάμεις της ελληνικής υποκριτικής, με μια διαδρομή που χαρακτηρίζεται από ποιότητα και εσωτερικότητα.

Γεννημένη στο Αίγιο, μετακόμισε στην Αθήνα για τις σπουδές της στην Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη συνέχεια φοίτησε στη δραματική σχολή.

Η πρώτη της συμμετοχή ήταν στην ταινία “Η Χώρα Προέλευσης” του Σύλλα Τζουμέρκα. Ακολούθησε ο “Μαχαιροβγάλτης” του Γιάννη Οικονομίδη.

Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς σκηνοθέτες και έχει συμμετάσχει σε πολλές παραγωγές, τόσο σε ελεύθερη σκηνή όσο και στο Εθνικό Θέατρο και στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

Το 2015 κέρδισε το Α΄ Βραβείο Γυναικείου Ρόλου με την ταινία «Στο Σπίτι». Έχει συμμετάσχει σε πετυχημένες τηλεοπτικές σειρές, Milky Way, Άγριες Μέλισσες, Οι Πανθέοι, ενώ φέτος επέστρεψε στη μικρή οθόνη μέσα από την μεγάλη παραγωγή του MEGA, Οι Αθώοι.

Οι κρίσεις πανικού

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό OK! η Μαρία Καλλιμάνη είχε μιλήσει για τις δύσκολες στιγμές και στις κρίσεις πανικού.

«Κάποιες στιγμές έχω δυσκολευτεί στη δουλειά. Ανέβαινα στη σκηνή και είχα κρίσεις πανικού. Μου έχουν συμβεί τέτοια περιστατικά να νιώθω ότι έχω στριμωχτεί, ότι πιέζομαι πολύ. Ευτυχώς έχω πολλή υπομονή και τα αντιμετώπισα. Δεν θέλω να συνεργάζομαι με ανθρώπους που είναι τρομερά εγωκεντρικοί, ανταγωνιστικοί και δεν έχουν μάθει να μοιράζονται.

Κάποιοι επιδώκουν να πάρουν περισσότερο χώρο από όσο τους αναλογεί. Αυτή η δουλειά είναι ποδόσφαιρο, παίζεις μπάλα», ανέφερε, συμπληρώνοντας τον θετικό ρόλο που είχε η ψυχοθεραπεία.

«Η ψυχοθεραπεία με βοήθησε να παρατηρώ και να διαχωρίζω τα πράγματα. Ότι δηλαδή αυτό που αισθάνομαι δεν είναι δικό μου αλλά του ρόλου. Ύστερα από μια απαιτητική παράσταση ήθελα να πηγαίνω στο καμαρίνι μου, να ξεβάφομαι, να βγάζω τα ρούχα μου και να μπορώ να μπω στη δική μου ζωή», είχε προσθέσει η ταλαντούχα ηθοποιός.

Η προσωπική της ζωή

Η ηθοποιός είχε αναφέρει σε άλλη συνέντευξή της αναφορικά με την προσωπική της ζωή: «Δεν ήθελα να παντρευτώ, ήμουν δοσμένη στη δουλειά. Προσπάθησα να ασχοληθώ με την οικογενειακή επιχείρηση, αλλά δεν με τράβηξε».

Έχει τέσσερα αδέλφια, ενώ έχει «χάσει» τον πατέρα της. «Οι άνθρωποι που χάνουμε μπορεί να έχουν φύγει, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σε ό,τι έχουμε αγαπήσει μαζί τους», είχε πει η Μαρία Καλλιμάνη.

