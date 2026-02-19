Γνωρίστε τις μελλοντικές παγκοσμίου κλάσης νταντάδες των πλούσιων και διάσημων, οι οποίες εκπαιδεύονται και παίρνουν πτυχίο από το περίφημο Κολέγιο Norland στο Bath της Αγγλίας.

Για όσους δεν γνωρίζουν το Bath είναι πόλη στη Νοτιοδυτική Αγγλία, στην κομητεία Σόμερσετ.

Όσα δεν γνωρίζεις για το Κολέγιο Norland

Ιδρύθηκε το 1892 και μεταφέρθηκε από το Λονδίνο στην τρέχουσα τοποθεσία του στο Bath, όπου παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε επαγγελματίες που φροντίζουν παιδιά που εργάζονται για οικογένειες υψηλού προφίλ παγκοσμίως.

Εκπαίδευση: Οι σπουδαστές εκεί (συχνά αποκαλούμενοι «Norlanders») παρακολουθούν εντατική, τριετή εκπαίδευση στην προσχολική εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει εξειδικευμένες δεξιότητες όπως η αποφυγή της οδήγησης, η ασφάλεια και η παραδοσιακή φροντίδα των παιδιών.

Μαθαίνουν επίσης πώς να οργανώνουν και να αλλάζουν σωστά ένα μωρό, καθώς και να μαγειρεύουν θρεπτικά γεύματα όπως μοσχαρίσια μπριζολάκια και ψητό κρέας. Στην εκπαίδευσή τους περιλαμβάνεται και το ράψιμο. Εξασκούνται στο πώς να ράβουν ένα ρούχο στο χέρι.

Στολή: Οι σπουδαστές και οι εξειδικευμένες νταντάδες φορούν μια παραδοσιακή, εμβληματική στολή.

Εύκολα αναγνωρίσιμες από τα καφέ φορέματα και τα ασορτί καπέλα τους, τα καφέ παπούτσια και τα λευκά γάντια τους, οι νταντάδες από το Norland εκπαιδεύονται στο εξειδικευμένο κολέγιο και μερικές φορές μπορεί κανείς να τις εντοπίσει να περπατούν στην πόλη φορώντας τις διάσημες στολές τους.

Εργασία: Οι απόφοιτοι είναι ιδιαίτερα περιζήτητοι από μέλη βασιλικών οικογενειών, διασημότητες και ελίτ οικογένειες παγκοσμίως.

Μισθός: Οι νταντάδες του Norland μπορούν να αναμένουν μισθούς που κυμαίνονται από 55.000 έως 80.000 λίρες ετησίως, με τις υψηλότερα αμειβόμενες να φτάνουν έως και τις 120.000 λίρες. Έχουν και προνόμια όπως επώνυμες τσάντες, ταξίδια στο εξωτερικό και πολυτελείς χώρους διαβίωσης.

Ώρες εργασίας: Οι ώρες πλήρους απασχόλησης κυμαίνονται μεταξύ 50-60 ωρών την εβδομάδα. Μια νταντά του Norland εργάζεται γενικά 10 ώρες την ημέρα, έχει δικό της κατάλυμα εκτός του οικογενειακού σπιτιού και μετακινείται από και προς το σπίτι κάθε μέρα.

Η διαμονή της παρέχεται από την οικογένεια.

Πόσο κοστίζουν τα δίδακτρα

Το πρόγραμμα σπουδών κοστίζει 17.023 λίρες για φοιτητές του Ηνωμένου Βασιλείου και 19.680 λίρες για διεθνείς φοιτητές και μπορεί να υποβληθεί αίτηση μέσω του UCAS.

Το μοναδικό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ψυχολογία, υγεία του παιδιού, φιλοσοφία, κοινωνικές επιστήμες, λογοτεχνία και εκπαίδευση. Όπως έχει αποκαλύψει μία εκπαιδευόμενη στην dailymail έχει μάθει πρώτες βοήθειες για παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της θέσης ανάνηψης και της ΚΑΡΠΑ.

Η ίδια η εκπαιδευόμενη από το περίφημο κολέγιο είπε πως έχει επίσης παρακολουθήσει εκπαίδευση στον κυβερνοχώρο και στην προσωπική ασφάλεια.

Η διευθύντρια του κολεγίου Dr. Janet Rose, εξήγησε προηγουμένως ότι προσπαθούν να εξισορροπήσουν τις δεξιότητες ενός μέλους του προσωπικού υψηλού επιπέδου με εκείνες μιας φροντιστικής νταντάς, προσθέτοντας ότι αυτός ο συνδυασμός είναι που κάνει τους αποφοίτους τόσο μοναδικούς.

Δήλωσε στο The i Paper νωρίτερα: «Πολλοί άνθρωποι μας συγκρίνουν με μυστικούς πράκτορες, αλλά τα μαθήματά μας στην αυτοάμυνα και την ασφάλεια εξισορροπούνται με το να γνωρίζουμε πώς να χρησιμοποιούμε μια άγκα (σουηδική κουζίνα με πολλούς φούρνους) ή να δημιουργούμε γεύματα για ένα παιδί με αλλεργίες».

Οι αυστηροί κανόνες για τους σπουδαστές του Norland

Όσοι γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα πρέπει να φορούν τη στολή Norland αξίας 1.000 λιρών – και ενώ φορούν αυτή την ενδυμασία, οι μαθητές και οι νταντάδες φέρεται να απαγορεύεται να τρώνε σε εστιατόρια γρήγορου φαγητού, να φορούν ακουστικά και να μασούν τσίχλες.

Δεν πρέπει επίσης ποτέ να διασχίζουν τον δρόμο χωρίς να περιμένουν να ανάψει το πράσινο φανάρι, φορώντας την παραδοσιακή στολή.

Επιπλέον, τα μαλλιά πρέπει να είναι σε κότσο, τα νύχια πρέπει να κόβονται κοντά, απαγορεύεται η χρήση της λέξης «παιδί» και δεν πρέπει να φοριούνται δαχτυλίδια αρραβώνων όταν εργάζονται με παιδιά.

Πριν από την τοποθέτηση μιας νταντάς σε μια οικογένεια, υπάρχει μια επίσημη συνέντευξη, ακολουθούμενη από μια δοκιμαστική περίοδο 24 ωρών ή και περισσότερο σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η πιο διάσημη νταντά

Η Maria Borrallo, η νταντά του Πρίγκιπα George, της Πριγκίπισσας Charlotte και του Πρίγκιπα Louis, είναι μια νταντά εκπαιδευμένη στο Norland που φοράει μια μοναδική καφέ στολή που φοράει μόνο σε σημαντικές εκδηλώσεις όπως μια βασιλική βάφτιση. Τη δεκαετία του 1950, ο Πρίγκιπας Κάρολος και η Πριγκίπισσα Άννα είχαν επίσης νταντά.

Ποιοι άλλοι διάσημοι έχουν προσλάβει νταντά από το Norland

Ο frontman των Rolling Stones, Mick Jagger, απασχολεί επίσης μια νταντά από το Norland, ενώ η πριγκίπισσα Beatrice λέγεται ότι προσέλαβε μια νταντά από το Norland με αμοιβή 1.000 λιρών την εβδομάδα για τη γέννηση της πρώτης της κόρης, Sienna, το 2021.

Με πληροφορίες από: dailymail.co.uk

