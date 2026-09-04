Μια από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις της Madonna αποφάσισε να αναπαραστήσει η γνωστή δικηγόρος Αλεξάνδρα Γωγούση, κερδίζοντας τις εντυπώσεις στα social media. Δημοσιεύοντας στο Instagram μια φωτογραφία όπου ποζάρει πλάι στη «βασίλισσα της ποπ», προκάλεσε τους ακολούθους της να συγκρίνουν τα δύο looks.

Η εμφάνιση εμπνεύστηκε από το πολύχρωμο σύνολο που φόρεσε η τραγουδίστρια στα γενέθλιά της στην Κέρκυρα τον Αύγουστο, το οποίο ξεχώριζε για τα floral μοτίβα, τις χρυσές λεπτομέρειες, τα αμέτρητα κοσμήματα και το εντυπωσιακό headpiece.

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Γωγούση

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Αλεξάνδρα Γωγούση (@alexandra_gogousi)

Η συγκεκριμένη εικόνα φαίνεται πως αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για την Αλεξάνδρα Γωγούση, η οποία αποφάσισε να κάνει τη δική της εκδοχή του look. Από τα λουλούδια στα μαλλιά και τα έντονα κοσμήματα μέχρι τις χρυσές λεπτομέρειες και τα τριαντάφυλλα πάνω στο σύνολό της, η ομοιότητα είναι εμφανής, χωρίς ωστόσο να πρόκειται για μία απόλυτα πιστή αντιγραφή.

Πίσω από την εμφάνιση της γνωστής δικηγόρου βρίσκεται ο ενδυματολόγος Νικόλας Καζάκος, ο οποίος επιμελήθηκε το look και κατάφερε να μεταφέρει την ιδιαίτερη αισθητική της εμφάνισης της Μαντόνα στη δική της εκδοχή. Μάλιστα, η Αλεξάνδρα Γωγούση αντιμετώπισε με αρκετή δόση χιούμορ τη σύγκριση, δημοσιεύοντας τις δύο φωτογραφίες δίπλα δίπλα και γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα της: «Τελικά ποια το φοράει καλύτερα; 🤣🤣🤣», κάνοντας παράλληλα tag τον Νικόλα Καζάκο.

Η ανάρτησή της δεν πέρασε απαρατήρητη, με τους διαδικτυακούς της φίλους να σχολιάζουν την εμφάνιση και να της χαρίζουν απλόχερα τα likes τους. Ανάμεσα σε όσους αντέδρασαν ήταν και ο γνωστός σχεδιαστής Βασίλης Ζούλιας, ο οποίος άφησε μία σειρά από καρδιές και χειροκροτήματα κάτω από τη φωτογραφία.

govastiletto.gr – Madonna: Το φόρεμα Dolce & Gabbana που επέλεξε για τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα