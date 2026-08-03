Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων της Κατερίνας Λιόλιου στο Romeo, το γνωστό νυχτερινό κέντρο εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την πρόωρη λήξη του καλλιτεχνικού προγράμματος.

Μέσα από δημοσίευση στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, το Romeo αναφέρει ότι το πρόγραμμα αρχικά είχε συμφωνηθεί να συνεχιστεί έως τον Ιανουάριο του 2027, ωστόσο ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουλίου, διευκρινίζοντας ότι αυτή η εξέλιξη δεν ήταν επιλογή της επιχείρησης.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι έγινε προσπάθεια να διατηρηθεί η συνεργασία, ενώ γίνεται λόγος για δεσμεύσεις που, σύμφωνα με το νυχτερινό κέντρο, δεν τηρήθηκαν, ωστόσο χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση: «Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Romeo, το οποίο είχε συμφωνηθεί και προγραμματιστεί έως τον Ιανουάριο του 2027, δυστυχώς ολοκληρώθηκε πρόωρα στο τέλος Ιουλίου. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν ήταν δική μας επιλογή. Από την πρώτη στιγμή καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα της καλλιτέχνιδας και να διατηρηθεί η συμφωνία που είχαμε. Δυστυχώς, όταν κάποιοι επιλέγουν να μην σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους απέναντι σε μια επιχείρηση, στους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για αυτήν και στις συμφωνίες που έχουν ήδη γίνει, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια αντίδρασης.

Το Romeo υπήρξε και θα συνεχίσει να λειτουργεί με συνέπεια, επαγγελματισμό και σεβασμό απέναντι στους συνεργάτες, το προσωπικό και το κοινό του. Αρχές Σεπτεμβρίου λοιπόν, το Romeo γυρίζει σελίδα με ένα νέο, δυναμικό καλλιτεχνικό σχήμα, το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη σας. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. “Τα όνειρα δεν πρέπει να έχουν ταβάνι. Όχι όμως να χτίζονται επί πτωμάτων. Γιατί στο τέλος, έρχεται ο λογαριασμός”».

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά τη γνωστοποίηση της νέας συνεργασίας της Κατερίνας Λιόλιου με τον Σάκη Ρουβά, με τους δύο καλλιτέχνες να ετοιμάζονται να εμφανιστούν μαζί τη νέα σεζόν σε άλλο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ENASTRON ATHENS (@enastron_athens)

govastiletto.gr – Η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους