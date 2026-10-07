Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου το Bootcamp του GNTM, αποκαλύπτοντας τα μοντέλα που κέρδισαν το εισιτήριο για το σπίτι του διαγωνισμού. Μετά την απαιτητική δοκιμασία στα Ναυπηγεία, όπου οι υποψήφιοι πόζαραν ως εργαζόμενοι με εργαλεία, οι κριτές προχώρησαν στις τελικές επιλογές.

Αν και οι διαγωνιζόμενοι περίμεναν να περάσουν συνολικά 20 άτομα, η κριτική επιτροπή επεφύλασσε μια έκπληξη στο τέλος: όταν απέναντι έμειναν η Σταυρούλα, ο Γιάννης και ο Ζαν, ανακοινώθηκε πως προκρίνονται και οι τρεις, ανατρέποντας τα μέχρι τότε δεδομένα.

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Με αυτόν τον τρόπο, ο αριθμός των διαγωνιζομένων που εξασφάλισαν την πρόκριση στην επόμενη φάση έφτασε τους 22. Αυτοί που κατάφεραν να κερδίσουν μια θέση στο σπίτι του τηλεοπτικού διαγωνισμού μοντέλων είναι: Μάνος, Μαριέττα, Chris, Παναγιώτα, Χρύσανθος, Καρολίνα, Nikolozi, Γιώργος, Ακύλλας, Σταύρος, Φωτεινή, Άννα, Ανθή, Μαρινέλα, Σταυρούλα Μ., Anastazja, Jean, Χρήστος, Νικόδημος, Σοφία, Σταυρούλα Χ. και Γιάννης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Greece’s Next Top Model (@gntmgr)

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