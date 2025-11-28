Το Star ανανεώνει το βραδινό του πρόγραμμα και δίνει πλέον διπλό ραντεβού με το “GNTM”, ενισχύοντας το ριάλιτι μόδας με δύο προβολές την εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, το κανάλι ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου ότι το “GNTM” θα προβάλλεται πλέον κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 21:00, προσφέροντας περισσότερη δράση και ένταση στη ζώνη prime time.

Με τον διαγωνισμό να μπαίνει σε πιο απαιτητική φάση, οι υποψήφιοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοένα πιο δύσκολες δοκιμασίες. Η αγωνία μεγαλώνει και μόνο όποιος αντέξει την πίεση θα διεκδικήσει τον τίτλο. Ποιος θα επικρατήσει στο τέλος;

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Greece’s Next Top Model (@gntmgr)

