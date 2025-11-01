Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Στο χθεσινό επεισόδιο του GNTM είδαμε ακόμη μία αποχώρηση από το ριάλιτι μόδας. Τρία μοντέλα με τις πιο αδύναμες πόζες περίμεναν την τελική κρίση και ένα από αυτά, εγκατέλειψε το παιχνίδι.

Στις χαμηλότερες θέσεις βρέθηκαν η Μιλένα Αντύπα, η Ελένη Ορκοπούλου και ο Μιχάλης Κούτρης. Η τελική αναμέτρηση κρίθηκε ανάμεσα στη Μιλένα και την Ελένη.

«Μιλένα, περπατάς και σταματάει ο κόσμος γύρω σου. Τι πάει στραβά;» ανέφερε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. «Η φωτογραφία κρίνεται στα σημεία. Ελένη, αυτή είναι η ευκαιρία σου. Πρέπει να δουλέψεις», συνέχισε λέγοντας.

Τελικά, η Μιλένα Αντύπα αποχώρησε από το διαγωνισμό. «Μπλόκαρα. Το περίμενα», είπε φανερά φορτισμένη.

Κορυφαία λήψη της εβδομάδας είχε ο Edouardo Τεντέσκι.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

