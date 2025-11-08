Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Ειρήνη φαίνεται μπερδεμένη με την… αλλόκοτη συμπεριφορά του Εντουάρντο στο GNTM, καθώς ο παίκτης της στέλνει μπερδεμένα μηνύματα, ενώ εκείνη θεωρεί πως η συμπεριφορά του είναι συνηθισμένη και φλερτάρει με όλες τις κοπέλες.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου, οι δύο παίκτες είχαν διάλογο στο σετ της φωτογράφισης, με τον Εντουάρντο να πειράζει την Ειρήνη για τα μαλλιά της που ετοιμάστηκαν για τη φωτογράφιση.

Λίγο αργότερα, η Ειρήνη μίλησε στην κάμερα του GNTM για τη συμπεριφορά του: «Ο Έντι είναι ένα παιδί πολύ σαγηνευτικό. Δεν νομίζω ότι το ένιωσε με εμένα το φλερτ. Φλερτάρει με όλες τις κοπέλες. Αυτό συζητούσαμε και με τον Σάββα. Προσπαθεί να ρίξει τα δίχτυα του παντού».

