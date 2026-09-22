Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή είχε η πρεμιέρα του νέου κύκλου του GNTM το βράδυ της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, όταν ο 23χρονος Σαγιάν βρέθηκε μπροστά στους κριτές και μίλησε για τη δύσκολη διαδρομή της ζωής του.

Ο νεαρός διαγωνιζόμενος κατάγεται από το Ιράν και εδώ και περίπου εννέα χρόνια ζει στην Ελλάδα. Εργάζεται στον χώρο της εστίασης, ενώ παράλληλα ασχολείται με το μόντελινγκ και τη μουσική, έχοντας ως στόχο να κάνει το επόμενο βήμα στον χώρο της μόδας.

Παρά τις δυσκολίες και τα σχόλια που έχει ακούσει στο παρελθόν για την εμφάνισή του, ο ίδιος δεν εγκατέλειψε ποτέ το όνειρό του.

«Με είχαν κοροϊδέψει παλιά, όταν έλεγα ότι ήθελα να γίνω μοντέλο. “Είσαι ψηλός, αλλά δεν έχεις τη μούρη και το σώμα”, μου έλεγαν. Το ακούω, αλλά ξέρω ποιος είμαι, τι είμαι», εξομολογήθηκε στην κάμερα του GNTM.

Η δύσκολη διαδρομή από το Ιράν στην Ελλάδα

Πίσω από την επιθυμία του να ασχοληθεί με το μόντελινγκ κρύβεται μια προσωπική ιστορία γεμάτη δυσκολίες. Ο Σαγιάν έφυγε από το Ιράν μαζί με τη μητέρα του πριν από περίπου εννέα χρόνια και οι δυο τους ακολούθησαν τη διαδρομή μέσω Τουρκίας, μέχρι να φτάσουν στην Ελλάδα.

Όπως έγινε γνωστό μέσα από την εκπομπή, η απόφαση της μητέρας του να αλλάξει θρήσκευμα ήταν ένας από τους λόγους που τους οδήγησαν στην εγκατάλειψη της χώρας.

Η μητέρα του θυμήθηκε τις πρώτες δύσκολες στιγμές τους στην Ελλάδα, εξηγώντας πως στην αρχή δεν γνώριζε πώς θα καταφέρει να μεγαλώσει τον γιο της σε μια καινούργια χώρα.

«Ήρθαμε πριν 9-10 χρόνια, ήμουν πολύ μικρή και δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω με τον Σαγιάν. Μετά, όμως, το βρήκαμε. Ο μπαμπάς του δεν ξέρω πού είναι, δεν μιλάμε καθόλου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τον ίδιο τον Σαγιάν, η εγκατάσταση στην Ελλάδα σήμαινε ένα νέο ξεκίνημα, μακριά από όσα γνώριζε μέχρι τότε, χωρίς φίλους και χωρίς να γνωρίζει τη γλώσσα.

Μιλώντας για τη σχέση του με τη μητέρα του, ο 23χρονος έδωσε μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική απάντηση όταν κλήθηκε να περιγράψει τι σημαίνει για εκείνον η έννοια του σπιτιού: «Σπίτι για μένα είναι εκεί που είναι η μάνα μου».

Η μητέρα του στο πλατό και η audition

Οι κριτές θέλησαν να γνωρίσουν από κοντά τη γυναίκα που στάθηκε στο πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια και έτσι, η μητέρα του μπήκε στο πλατό του GNTM.

Η παρουσία της έδωσε μια ακόμη πιο προσωπική διάσταση στη διαδικασία, με μητέρα και γιο να μιλούν για τη μεταξύ τους σχέση και τις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει μαζί.

Μάλιστα, η μητέρα του δεν δίστασε να σχολιάσει και την εμφάνιση του γιου της στο catwalk, παίρνοντας για λίγο τον ρόλο του… κριτή. Παρατηρώντας τον να περπατά στην πασαρέλα, του επεσήμανε με χιούμορ ότι κινείτο αρκετά γρήγορα, προκαλώντας χαμόγελα στους παρευρισκόμενους.

Ο Σαγιάν, με ύψος 1,92 μ., ολοκλήρωσε τη δοκιμασία μπροστά στην κριτική επιτροπή. Οι κριτές αναγνώρισαν στοιχεία που μπορούν να εξελιχθούν, σημειώνοντας παράλληλα ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά στις πόζες και στις εκφράσεις του.

Η προσωπικότητα, το χαμόγελο και η ξεχωριστή παρουσία του φαίνεται πως έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην τελική απόφαση, με τον 23χρονο να παίρνει τελικά το εισιτήριο για την επόμενη φάση του GNTM.