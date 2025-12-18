Μια ανατρεπτική δοκιμασία περίμενε τους 7 φιναλίστ του GNTM στο χθεσινό επεισόδιο, με τη Μπέττυ Μαγγίρα να κάνει μια δυναμική είσοδο στο πλατό.

Η φωτογράφιση αποχώρησης με τίτλο “Fashion Victims” ανέβασε τον πήχη της δημιουργικότητας, καθώς οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να υποδυθούν “σεσημασμένους εγκληματίες”. Στόχος τους ήταν να διεκδικήσουν ένα εμβληματικό αντικείμενο μόδας, συνδυάζοντας την υποκριτική με τις υψηλές απαιτήσεις του modeling.

Η παρουσία της Μπέττυς Μαγγίρα δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο. Η ίδια χαρακτήρισε τη δοκιμασία μια δυνατή πρόκληση, επισημαίνοντας πως το modeling δεν αφορά μόνο την εικόνα.

«Χρειάζεται υποκριτική, αλλά χωρίς υπερβολή, για να μην ασχημύνει το πρόσωπο», τόνισε η Μπέττυ Μαγγίρα θέτοντας τους διαγωνιζόμενους σε ακόμη μεγαλύτερη εγρήγορση.

Ρόλο-κλειδί είχε και η Ειρήνη, νικήτρια του τελευταίου πλατό, η οποία κλήθηκε να λάβει κρίσιμες αποφάσεις, επιλέγοντας αντιπάλους, αντικείμενα και τη σειρά φωτογράφισης.

