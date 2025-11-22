Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

H Χαρά Παππά, επέστρεψε στο GNTM, αυτή τη φορά όχι ως διαγωνιζόμενη, αλλά ως guest στη φωτογράφιση της εβδομάδας, μαζί με τον σύντροφό της, Στέφανο Τσαγκαράκη.

Το ζευγάρι, που γνωρίσαμε μέσα από το GNTM 2, πόζαρε ως «νεόνυμφοι» μπροστά στον φακό του Παντελή Χαδούλη.

Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε μέσα στην πισίνα, σε ένα άκρως κινηματογραφικό concept με ονειρικό styling και εντυπωσιακά bridal looks, που ανέβασαν τον πήχη της δοκιμασίας.

Οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να απαθανατίσουν την έννοια της αιώνιας αγάπης, έχοντας μόνο μία λήψη και μάλιστα… με μία ανάσα κάτω από το νερό. Λίγο πριν ξεκινήσουν, η Χαρά Παππά μίλησε στους παίκτες με ειλικρίνεια και ενσυναίσθηση:

«Ήμουν στη θέση σας. Πάνω απ’ όλα να το ζείτε και να το ευχαριστιέστε. Κάποιες φορές το μυαλό μου ήταν γεμάτο με το τι πρέπει να κάνω και δεν το απολάμβανα. Αυτό είναι το σημαντικό: να περνάτε καλά και αυτό να βγαίνει στη φωτογραφία».

Η παρουσία της Χαράς στο GNTM έφερε νοσταλγία στους fans, αλλά και πολύτιμη έμπνευση στους νέους διαγωνιζόμενους.

Govastiletto.gr – GNTM meets Λάκη Γαβαλά: Ποιοι επώνυμοι παρακολούθησαν το λαμπερό show στην Athens Fashion Week