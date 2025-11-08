Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Lila εμφανίστηκε στο GNTM ως καλεσμένη στη νέα δοκιμασία φωτογράφησης των παικτών, προσφέροντας έμπνευση και καθοδήγηση στους διαγωνιζόμενους.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου, οι κριτές καλωσόρισαν την pop τραγουδίστρια.

Όπως τόνισε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Είναι εδώ για να δείξει το demo. Εκτός από τη δική της δουλειά, είναι ένα κορίτσι που επηρεάζει, πολύ όμορφη γυναίκα, συμμετέχει σε πολλές καμπάνιες και φωτογραφίσεις, ξέρει από τη δουλειά σας».

Η Lila πέρασε πρώτη από το σετ της φωτογράφισης και έδειξε στους παίκτες πώς να εκφράσουν δυναμισμό, ενέργεια και πάθος.

«Πρέπει να είστε δυναμικοί, να έχετε ενέργεια, να έχετε πάθος, να είστε αποφασισμένοι. Όλα αυτά πρέπει να δείξετε στη φωτογραφία σας», τους συμβούλεψε.

Στο τέλος της δοκιμασίας, νικητής αναδείχθηκε ο Αναστάσης Νταρλαγιάννης, ο οποίος κέρδισε τη φωτογραφία και τον φάκελο με τα 300 ευρώ. «Πείσμωσα και απέδωσα καλύτερα», δήλωσε ο ίδιος με χαρά.