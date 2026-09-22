Με εντυπωσιακές εμφανίσεις και πρόσωπα με εμπειρία στον χώρο της μόδας ξεκίνησαν οι auditions του GNTM, στην πρεμιέρα της νέας σεζόν, το βράδυ της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου.

Ανάμεσα στις διαγωνιζόμενες που κατάφεραν να κερδίσουν τις εντυπώσεις της κριτικής επιτροπής ήταν και η 22χρονη Μαρία Αποστολάκη, από το Ηράκλειο Κρήτης.

Η νεαρή υποψήφια εμφανίστηκε μπροστά στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τον Άγγελο Μπράτη, τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, τον Λάκη Γαβαλά και την Μπέττυ Μαγγίρα φορώντας ένα λευκό κοστούμι και από τα πρώτα της λόγια φάνηκε πως δεν ήταν άγνωστη στον χώρο του μόντελινγκ.

Η Μαρία Αποστολάκη αποκάλυψε στους κριτές ότι έχει ήδη συμμετάσχει σε διαγωνισμούς ομορφιάς, έχοντας μάλιστα κατακτήσει σημαντικούς τίτλους. Συγκεκριμένα, φέτος αναδείχθηκε Μις Ελλάς, ενώ τον Νοέμβριο πρόκειται να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον διεθνή διαγωνισμό Μις Ιντερνάσιοναλ, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Τόκιο.

Παράλληλα, έχει συμμετάσχει και στα Μις Κρήτη, όπου το 2024 κατέκτησε τον Τίτλο της Αναπληρωματικής.

«Λέγομαι Μαρία Αποστολάκη. Έρχομαι από το Ηράκλειο Κρήτης. Εκεί ζω και εκεί μεγάλωσα. Ασχολούμαι με το μόντελινγκ πιο ερασιτεχνικά. Έχω πάει στα καλλιστεία. Φέτος πήρα τον τίτλο της Μις Ελλάς, τον Νοέμβριο θα εκπροσωπήσω τη χώρα μας στο Μις Ιντερνάσιοναλ στο Τόκιο, και είχα πάει και στα Μις Κρήτη, όπου είχα πάρει το 2024, τον τίτλο της Αναπληρωματικής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η 22χρονη κατάφερε τελικά να πείσει και τους πέντε κριτές, εξασφαλίζοντας πέντε «ναι» και το εισιτήριο για την επόμενη φάση του GNTM.

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