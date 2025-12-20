Μετά από μήνες γεμάτους μόδα, δημιουργία και έντονες αναμετρήσεις, το GNTM 2025 έφτασε στο τέλος του, αφού την Παρασκευή 19/12 παρακολουθήσαμε τον τελικό, που έκρινε ποιος ή ποια θα στεφθεί το επόμενο Greece’s Next Top Model.

Τέσσερις φιναλίστ, η Ειρήνη Βασιλειάδου, ο Ανέστης Τεντέσκι, ο Γιώργος Τοκμετζίδης και η Ξένια Τσίρκοβα, τα έδωσαν όλα σε τρεις απαιτητικές δοκιμασίες.

Μετά την πρώτη δοκιμασία, αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια η Ειρήνη, έπειτα από απόφαση των κριτών.

Έτσι, την πρωτιά έμειναν να διεκδικούν ο Ανέστης, η Ξένια και ο Γιώργος, που τα έδωσαν όλα στις δύο δοκιμασίες που ακολούθησαν.

Στη συνέχεια, όπως ανακοίνωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Συγκεντρωτικά, μέσα από τις δύο φωτογραφίσεις, η δική μας βαθμολογία για εσάς διαμορφώνεται ως εξής. Ανέστης 89 βαθμούς, Γιώργος 90 και Ξένια 93. Δεν έχει καθοριστεί όμως τίποτα ακόμα, καθώς η ψήφος του κοινού μπορεί να ανατρέψει το αποτέλεσμα».

Στους παραπάνω βαθμούς προστέθηκε η ψηφοφορία του τηλεοπτικού κοινού και τελικά την πρωτιά πήρε η Ξένια Τσίρκοβα, η οποία είναι η μεγάλη νικήτρια του GNTM 2025.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε: «Ο μεγάλος νικητής ή η μεγάλη νικήτρια του GNTM 6 είναι η Ξένια», αφού η Ξένια έφτασε συνολικά τους 116 βαθμούς. Σε απόσταση αναπνοής βρέθηκε ο Ανέστης που έφτασε τους 114 βαθμούς, ενώ ακολούθησε ο Γιώργος με 103 βαθμούς.

Η Ξένια δήλωσε βουρκωμένη, μετά τη μεγάλη της νίκη της: «Μαμά τα κατάφερα. Το πίστευα ότι θα τα καταφέρω, αλλά όταν δεν εξαρτάται από εσένα, πάντα κρατάς μία πισινή».

Η νικήτρια του GNTM 2025 κέρδισε: 50.000 ευρώ, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο OMODA 5 EV στην πλούσια Premium έκδοση και υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής τους, από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ.

govastiletto.gr – GNTM: Η Μπέττυ Μαγγίρα «γκρέμισε» το πλατό με την εντυπωσιακή της εμφάνιση – Τα επιφωνήματα θαυμασμού των παικτών