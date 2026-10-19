Στο πένθος εξακολουθεί να βρίσκεται η οικογένεια της Όλγας και της Γωγώς Φαρμάκη, μετά την αιφνίδια απώλεια του 32χρονου αδελφού τους, Μανούσου, τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Αγρίνιο.

Ύστερα από ένα διάστημα σιωπής και αποχής από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Γωγώ Φαρμάκη προχώρησε στην πρώτη της ανάρτηση, μοιραζόμενη ένα λιτό αλλά βαθιά συγκινητικό μήνυμα. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε ένα βίντεο με ένα γαλήνιο τοπίο από την ιδιαίτερη πατρίδα τους, το Αγρίνιο, όπου η λίμνη, τα βουνά και ο ουρανός συνθέτουν μια εικόνα ηρεμίας.

Για τη μουσική επένδυση επέλεξε το τραγούδι «Τι να θυμηθώ» του Απόστολου Ρίζου, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε μόλις δύο λέξεις, συνοδευόμενες από μια λευκή καρδιά και το σύμβολο του απείρου.

Η ανάρτησή της

«Για πάντα 🤍♾️», ήταν το μήνυμα της Γωγώς Φαρμάκη, με τους διαδικτυακούς της φίλους, αλλά και γνωστά πρόσωπα, να της στέλνουν την αγάπη και τη συμπαράστασή τους.

Ανάμεσα σε εκείνους που σχολίασαν την ανάρτησή της ήταν η Φωτεινή Πετρογιάννη, αφήνοντας καρδιές και μηνύματα συμπαράστασης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Georgia Farmaki 💫🐓 (@gogofarmaki)

Υπενθυμίζεται ότι ο Μανούσος Φαρμάκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 11 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία μόλις 32 ετών.

Ο νεαρός άνδρας κατέρρευσε μέσα στο σπίτι του στο Αγρίνιο, όταν άνοιξε την πόρτα για να παραλάβει μια παραγγελία delivery.

Ο εργαζόμενος που βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές, ενώ στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να τον επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Η ξαφνική απώλεια του Μανούσου βύθισε στο πένθος την οικογένειά του και προκάλεσε μεγάλη θλίψη στην τοπική κοινωνία του Αγρινίου.

govastiletto.gr -Όλγα & Γωγώ Φαρμάκη: Έφτασαν εσπευσμένα στο Αγρίνιο – Πέθανε ξαφνικά ο αδερφός τους, Μανούσος