Έντονα συναισθηματικά φορτισμένη ήταν η Γωγώ Γαρυφάλλου στην πρεμιέρα της εκπομπής «Χαμός TV» στο Alert TV, όταν η κουβέντα έφτασε στον αείμνηστο Γιάννη Φλωρινιώτη.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβλήθηκε απόσπασμα από εμφάνιση στο J2US, όπου ακούστηκε τραγούδι του γνωστού καλλιτέχνη.

Η στιγμή αυτή στάθηκε αφορμή για τη Γωγώ Γαρυφάλλου να εκφράσει τη διαφωνία της με τον τρόπο που αποδόθηκε, αλλά και να μοιραστεί προσωπικές σκέψεις που την οδήγησαν σε έντονη συγκίνηση.

Η ίδια, έχοντας στενή σχέση με την οικογένεια Φλωρινιώτη, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, μιλώντας με λόγια γεμάτα αγάπη και σεβασμό για τον άνθρωπο που (όπως ανέφερε) σημάδεψε την πορεία της.

Τόνισε πως ο Γιάννης Φλωρινιώτης υπήρξε καθοριστικός για την επαγγελματική της διαδρομή, ενώ έκανε λόγο για έναν καλλιτέχνη με ήθος, προσωπικότητα και ξεχωριστό ταλέντο.

Παράλληλα, στάθηκε και στην κριτική που είχε δεχτεί ο ίδιος στο παρελθόν, επισημαίνοντας πως μετά τον θάνατό του, πολλοί αναγνώρισαν την πραγματική του αξία.

Η στιγμή αυτή ξεχώρισε από την εκπομπή, καθώς ανέδειξε τη βαθιά συναισθηματική σύνδεση που εξακολουθεί να υπάρχει με τη μνήμη του καλλιτέχνη.

