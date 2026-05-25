Με μια ανάρτηση που ραγίζει καρδιές στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Τραϊανός Δέλλας αποχαιρέτησε τη Γωγώ Μαστροκώστα το μεσημέρι της Δευτέρας (25/5).

Το μήνυμά του είναι αφιερωμένο στον «άγγελό του», τη γυναίκα που υπήρξε ο έρωτας της ζωής του. Από το 2006, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής στάθηκε στο πλευρό της σαν αληθινός βράχος και φύλακας-άγγελος. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2008, την ίδια χρονιά που ήρθε στον κόσμο η μονάκριβη κόρη τους. Όταν η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε, ο Τραϊανός Δέλλας δεν δίστασε να βάλει σε δεύτερη μοίρα την προπονητική του καριέρα, επιλέγοντας να βρίσκεται δίπλα της κάθε λεπτό, μέχρι και την τελευταία της πνοή.

Ο Τραϊανός Δέλλας που όλα αυτά τα χρόνια είχε επιλέξει να κρατά απόσταση από τα φώτα της δημοσιότητας, πριν λίγη ώρα δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram ένα βίντεο με διάφορες φωτογραφίες της Γωγώς Μαστροκώστα, το οποίο συνόδευσε με ένα συγκλονιστικό κείμενο.

«Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας. Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει. Να μας προσέχεις Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτωριά μας!

Ευχαριστώ τον Θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε παίρνει πίσω.. Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελέ μου! Πετά ψηλά» έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραϊανός Δέλλας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Τραιανος Δελλας (@dellastraianos)

Την τελευταία της πνοή άφησε η Γωγώ Μαστροκώστα σε ηλικία 56 ετών, τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου, έπειτα από έναν πολυετή και γεμάτο γενναιότητα αγώνα με τον καρκίνο. Το λαμπερό πρώην μοντέλο και γυμνάστρια, που άφησε το στίγμα του στην ελληνική τηλεόραση είχε επιλέξει τα τελευταία χρόνια να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο χαμός της συγκλόνισε το πανελλήνιο, γιατί στο πρόσωπό της ο κόσμος δεν έχασε μια διασημότητα, αλλά μια αυθεντική ψυχή που άγγιζε τους πάντες με την ειλικρίνειά της.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η 18χρονη κόρη της, Βικτώρια Δέλλα.

govastiletto.gr -Γωγώ Μαστροκώστα: Το ηρωικό μήνυμα της 18χρονης κόρης της προς τους δημοσιογράφους έξω από τον Ευαγγελισμό