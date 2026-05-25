Σε ηλικία 56 ετών απεβίωσε η Γωγώ Μαστροκώστα, ύστερα από μια πολυετή και γεμάτη σθένος μάχη με τον καρκίνο. Η λαμπερή γυμνάστρια και παρουσιάστρια, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στην ελληνική τηλεόραση, είχε επιλέξει να απέχει τα τελευταία χρόνια από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρά τη γενναία προσπάθεια που κατέβαλε ενάντια στην ασθένεια, η ίδια δεν τα κατάφερε. Τη θλιβερή είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η 18χρονη κόρη της, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα ξημερώματα της Δευτέρας (25 Μαΐου).

Πριν από λίγο, η Βικτώρια Δέλλα προχώρησε ανακοίνωση για την εξόδιο ακολουθία και την ταφή της μητέρας της. Όπως επισημαίνει, η οικογένεια επιθυμεί, αντί στεφάνων, δωρεές στο Ίδρυμα Φλόγα.

«Εκ μέρους της οικογένειας,

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Θα υπάρχει κουτί στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά» έγραψε χαρακτηριστικά η Βικτώρια Δέλλα.

