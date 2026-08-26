Σήμερα, 26 Αυγούστου, η Γωγώ Μαστροκώστα θα συμπλήρωνε 56 χρόνια ζωής.

Η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου 2026, έπειτα από μια μακρά μάχη με τον καρκίνο, όμως παραμένει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη των ανθρώπων που την αγάπησαν.

Στο πλευρό της μέχρι το τέλος βρίσκονταν ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας και η κόρη τους, Βικτώρια, η οποία είναι πλέον 18 ετών. Με αφορμή τα γενέθλια της μητέρας της, η Βικτώρια Δέλλα θέλησε να μοιραστεί ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα στα social media.

Η 18χρονη δημοσίευσε ένα κολάζ με οικογενειακές φωτογραφίες από τα παιδικά της χρόνια, γράφοντας: «Χρόνια πολλά, άγγελέ μου. Θα σε αγαπάμε για πάντα και θα συνεχίζεις πάντα να μεγαλώνεις μέσα στις καρδιές μας».

Η σχέση της Γωγώς Μαστροκώστα με την κόρη της ήταν ιδιαίτερα στενή και δυνατή. Η Βικτώρια είχε σταθεί στο πλευρό της μητέρας της μέχρι τις τελευταίες της στιγμές και τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου, ήταν εκείνη που ανακοίνωσε την απώλειά της μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση.

Τότε, είχε μιλήσει για τη μητέρα της ως τον πιο αγαπημένο της άνθρωπο, την καλύτερή της φίλη και το διαχρονικό πρότυπό της, αποτυπώνοντας με λίγα λόγια τον ισχυρό δεσμό που τις ένωνε.

Govastiletto.gr – Γωγώ Μαστροκώστα: Η συγκινητική ανάρτηση του Σιανίδη για τα γενέθλιά της