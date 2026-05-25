Γωγώ Μαστροκώστα: Η αποκάλυψη της Ματίνας Παγώνη για το θάνατό της – «Υποκλίνομαι σ’ αυτούς τους ασθενείς»

Η Ματίνα Παγώνη μίλησε, στο πλατό της εκπομπής «Σήμερα», για το θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα και τη σκληρή μάχη που έδωσε για την υγεία της. Η γιατρός αποκάλυψε ότι ήταν από τις μεγαλύτερες μαχήτριες ασθενείς και έκανε τις θεραπείες της με αξιοπρέπεια.

Αρχικά, η ίδια ανέφερε: «Από όταν γεννήθηκε το παιδάκι της και μετά, δηλαδή το κοριτσάκι της, έδωσε τέτοιες μάχες. Πιστεύω ότι είναι από τις μεγαλύτερες μαχήτριες ασθενείς που πήγαινε, έκανε τις θεραπείες της και ήταν πολύ αξιοπρεπής. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια, αν θυμάστε, δεν είχε πει τίποτα, δεν παραπονιόταν για τίποτα. Προσπαθούσε να είναι όπως τη βλέπαμε, δηλαδή όπως την ξέραμε. Μια κοπέλα, ειλικρινά υποκλίνομαι εγώ σε αυτούς τους ασθενείς, γιατί έχουμε ζήσει τέτοια περιστατικά».

Η Ματίνα Παγώνη πρόσθεσε: «Έφτασε το παιδί της 18 χρονών νομίζω, ένα πανέμορφο κορίτσι, έτσι; Ένα πανέμορφο κορίτσι που της μοιάζει πάρα πολύ. Και πρέπει να πούμε και στον άντρα της, ο οποίος στάθηκε πραγματικά ήρωας δίπλα της. Επειδή εμείς τους ζούμε τους ασθενείς αυτούς, δεν είναι εύκολο να είσαι σε τέτοιες καταστάσεις μέσα σε μια οικογένεια, να ζεις ένα δράμα. Γιατί αυτό είναι ένα δράμα που δεν βγαίνει προς τα έξω. Το ζουν μέσα για πάρα πολλά χρόνια, όπως ακριβώς το λέτε. Είναι πραγματικά κρίμα να φεύγουν έτσι οι άνθρωποι, νέοι σε αυτή την ηλικία. Έζησε το δράμα της με αξιοπρέπεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όλοι το βλέπαμε, ξέραμε τι περνούσε. Εμείς οι γιατροί ξέρουμε τι περνάνε αυτοί οι ασθενείς, έτσι; Δεν είναι τα πράγματα τόσο εύκολα, τα δράματα που υπάρχουν μέσα στα σπίτια με τις χημειοθεραπείες που γυρίζεις, που πας, που έρχεσαι… που κάνεις…».

