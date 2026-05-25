Την τελευταία της πνοή άφησε η Γωγώ Μαστροκώστα σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από έναν πολυετή και γεμάτο γενναιότητα αγώνα με τον καρκίνο. Το λαμπερό πρώην μοντέλο και γυμνάστρια, που άφησε το στίγμα του στην ελληνική τηλεόραση είχε επιλέξει τα τελευταία χρόνια να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Από το 2008, όταν έφερε στον κόσμο την κόρη της, Βικτώρια, είχε αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στην οικογένειά της, κάνοντας την κόρη της την απόλυτη προτεραιότητα της ζωής της.

Σε μια από τις σπάνιες τηλεοπτικές της συνεντεύξεις στην Ελεονώρα Μελέτη η ίδια είχε δηλώσει: «Ήθελα να πάρει τα στοιχεία του πατέρα της. Επιμονή, υπομονή και ηρεμία. Δεν πήρε τίποτα. Βγήκε ίδια εγώ επί 10 φορές. Αν δει κανείς την Βικτώρια το πρώτο πράγμα που θα πει είναι: τι καλό παιδί είναι αυτό. Ξεχειλίζει καλοσύνη, αλλά είναι σαν να βλέπω τον εαυτό μου όπως τον θυμάμαι παιδί».

«Δεν μου ζήτησε να κάνουμε παιδί, προέκυψε. Η πρώτη εγκυμοσύνη δυστυχώς δεν ευδοκίμησε, είχα αποβολή στους 2,5 μήνες. Είχα πάθει ένα μικρό σοκ. Όταν το έχασα έπαθα μεγάλο σοκ, δεν ήξερα αν θέλει να κάνουμε παιδί. Η σχέση μας ήταν σε ένα καλό δρόμο και έγινε αυτό που θέλαμε. Ο Τραϊνός λατρεύει τα παιδιά. Είναι τρομερός με τα παιδιά.

Η δεύτερη εγκυμοσύνη ήταν εύκολη. Έμεινα έγκυος αμέσως και ήρθε η Βικτώρια. Μόνο όσες γυναίκες βιώνουν τη μητρότητα μπορούν να καταλάβουν. Όταν έρχεται η ώρα να κάνεις το δικό σου παιδί η ώρα αυτή είναι μαγική», δήλωνε για τον ερχομό της κόρης της η Γωγώ Μαστροκώστα.

Το 2008 μόλις λίγες ημέρες από τη γέννηση της κόρης της, η Γωγώ Μαστροκώστα ενημερώθηκε για την υγεία της, μετά από όγκο που εντοπίσαν οι γιατροί στο στήθος της, οδηγώντας την αργότερα στο χειρουργείο.

«Δεν θα ξεχάσω αυτή τη στιγμή που εγώ βίωνα όλο αυτό το πράγμα και έπρεπε να χτενιστώ γιατί από κάτω ήταν οι φωτογράφοι και έπρεπε να βγω να κατέβω με το χαμόγελο. Δεν ήμουν έτοιμη να το ανακοινώσω, δεν ήξερα τι μου συμβαίνει. Μετά από τόσα χρόνια νιώθω εγώ δυνατή, ξεπερνιούνται τα πράγματα στη ζωή», είχε εξομολογηθεί η Γωγώ Μαστροκώστα.

«Με βάλανε κατευθείαν κάτω, με βάλανε χειρουργείο με ναρκώσανε. Πόσο σκληρό είναι…. Ξυπνάω και το πρώτο πράγμα που ακούω ήταν: δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά. Δεν πρόλαβα να συνέλθω, είναι η τακτική της προφανώς αυτή».

«Κρατούσα το μωρό μου και έλεγα: Θα τη δω να μεγαλώνει; Όλο αυτό μου επιδείνωσε όλο το ψυχολογικό στρες», είχε πει η Γωγώ Μαστροκώστα για την πρώτη της αντίδραση έχοντας ενημερωθεί για την κατάστασή της.

