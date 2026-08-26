Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση αφιερωμένη στη Γωγώ Μαστροκώστα έκανε ο Χάρης Σιανίδης τα ξημερώματα της Τετάρτης 26 Αυγούστου.

Η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Μάιο και ανήμερα των γενεθλίων της θα συμπλήρωνε τα 56 της χρόνια.

Ο Χάρης Σιανίδης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από παλαιότερες χρονιές, όταν γιόρταζαν μαζί τα γενέθλιά της παρέα με φίλους.

Με λόγια γεμάτα αγάπη και συγκίνηση, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της, τονίζοντας πως θα συνεχίσει να γιορτάζει την ιδιαίτερη αυτή ημέρα μέχρι να συναντηθούν ξανά.

«Happy Birthday Γωγούλα μου… Κάθε τέτοια μέρα οργανώναμε και γιορτάζαμε πάντα τα γενέθλιά σου με φίλους και χαμόγελα… Φέτος τα γιορτάζεις στον ουρανό, απλά τώρα έχεις μεταμορφωθεί σ’ αστέρι. Πάντα θα σε τιμώ… πάντα θα σε γιορτάζω μέχρι να ξαναγιορτάσουμε παρέα στον ουρανό», έγραψε χαρακτηριστικά.

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