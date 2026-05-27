Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε το τελευταίο «αντίο» στη Γωγώ Μαστροκώστα, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, με συγγενείς, φίλους και αγαπημένα της πρόσωπα να δίνουν το παρών στην κηδεία της.

Η πιο συγκινητική στιγμή της τελετής ήταν όταν η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, εκφώνησε τον επικήδειο λόγο για τη μητέρα της.

Με εμφανή συγκίνηση και τρεμάμενη φωνή, η 18χρονη μίλησε για τη βαθιά αγάπη και τη δύναμη της μητέρας της, προκαλώντας δάκρυα στους παρευρισκόμενους.

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ που ήρθατε να τιμήσετε τη μαμά μου. Ξέρω ότι είναι ημέρα πένθους, όμως νιώθω ότι δεν έπρεπε να είναι έτσι. Έζησε με χαμόγελο και περηφάνια. Πάλεψε με χαμόγελο, όχι με φόβο. Μαμά μου έμαθες να αγαπάω, να σέβομαι και να σκέφτομαι τον άλλον, να μην είμαι κακομαθημένη και να πατάω στα πόδια μου. Ήσουν και θα είσαι για πάντα η κολλητή μου. Όταν ήμουν μικρή έλεγα όταν πάω να σπουδάσω θα σε πάρω μαζί μου και τώρα ξέρω ότι θα είσαι πάντα μαζί μου. Θα σου αφιερώσω έναν στίχο: “Αν υπάρχουν Άγγελοι ο δικός μου είσαι εσύ και αν υπάρχει η αγάπη είσαι μοναδική”. Σ’ αγαπώ μαμά, δεν σου λέω αντίο, γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου»», ανέφερε χαρακτηριστικά, σε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της τελετής.

Ο Τραϊανός Δέλλας στον επικήδειο λόγο του είπε συγκινημένος: «Άγγελε μου, αγάπη μου. Εσύ ήσουν ο άγγελος και όχι εγώ. Εσύ ήρθες στη ζωή μου να μου μάθεις πράγματα. Έλεγα ότι έχω υπομονή και επιμονή, αλλά πόσο μικρός ήμουν μπροστά σου. Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν και αυτό είναι μια ακόμη απόδειξη ότι εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ. Την ημέρα που σε γνώρισα το μόνο που ήθελα ήταν να σε φροντίζω και να σε προστατεύω, όπως κάνουν στα μωρά. Και αυτή η ανάγκη έγινε ακόμα μεγαλύτερη όταν έφερες στον κόσμο το δικό μας μωρό. Όλα αυτά τα χρόνια παρά τις δυσκολίες ήμασταν μαζί, κρατώντας ο ένας τον άλλον. Στα εύκολα, στα δύσκολα και στα πολύ δύσκολα δεν σε εγκατέλειψα ούτε στιγμή. Πάντα είσαι στο μυαλό μου & πάντα η προτεραιότητά μου, γιατί είσαι το μωρό μου».

Η ατμόσφαιρα μέσα στον ναό ήταν ιδιαίτερα βαριά, με φίλους και συνεργάτες της Γωγώς Μαστροκώστα να αποχαιρετούν μια γυναίκα που, όπως όλοι ανέφεραν, ξεχώριζε για τη δύναμη, τη γενναιοδωρία και τη θετική της ενέργεια.

Govastiletto.gr – Το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα – Πλήθος επωνύμων στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό