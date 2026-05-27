Η Γωγώ Μαστροκώστα οδηγείται σήμερα στην τελευταία της κατοικία, με συγγενείς, φίλους και ανθρώπους που τη γνώρισαν να την αποχαιρετούν με βαθιά συγκίνηση.

Η γνωστή γυμνάστρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, μετά από μια δύσκολη μάχη με την υγεία της.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου, στις 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, τον τόπο καταγωγής της, όπου θα αναπαυθεί δίπλα στις ρίζες και την οικογένειά της.

Μέσα από ανάρτησή της, η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, γνωστοποίησε και την επιθυμία της οικογένειας, ζητώντας αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στο Ίδρυμα Φλόγα, στηρίζοντας παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο.

«Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα έχει προκαλέσει θλίψη στον καλλιτεχνικό και κοσμικό κόσμο, με δεκάδες φίλους και συνεργάτες να τη θυμούνται μέσα από συγκινητικά μηνύματα και κοινές στιγμές από το παρελθόν.



