Το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» εξέδωσε επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν, λίγες ώρες μετά το θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, σε ηλικία 56 ετών.

Το πρώην μοντέλο, και γυμνάστρια, έδωσε τη δική της πολυετή μάχη, ωστόσο δεν τα κατάφερε κι έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου.

Τι αναφέρει το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν

«Σήμερα, 25/05/2026 και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, στο Νοσοκομείο ΓΝΑ “Ευαγγελισμός”, απεβίωσε η Γεωργία Μαστροκώστα μετά από πολυετή μάχη και παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της» αναφέρεται.

Ο Τραϊανός Δέλλας δεν έφυγε στιγμή από δίπλα της κατά τη διάρκεια της περιπέτειάς της.

«Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας. Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει. Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτωριά μας.

Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε παίρνει πίσω.. Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου! Πετά ψηλά» έγραψε.

Ο Τραϊανός Δέλλας παραιτήθηκε από προπονητής του ΟΦΗ το 2024 για να βρίσκεται κοντά στη Γωγώ Μαστροκώστα, στη μάχη που έδινε με την υγεία της.

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον προπονητή κ. Τραϊανό Δέλλα, έπειτα από παραίτηση που υπέβαλλε για προσωπικό του λόγο, η οποία έγινε αποδεκτή από τη διοίκηση» έκανε λόγο η ανακοίνωση.

govastiletto.gr – Γωγώ Μαστροκώστα: Η αποκάλυψη της Ματίνας Παγώνη για το θάνατό της – «Υποκλίνομαι σ’ αυτούς τους ασθενείς»