Σε βαθύ πένθος βυθίστηκε το πανελλήνιο και η οικογένεια της Γωγώς Μαστροκώστα μετά την είδηση του θανάτου της σε ηλικία 56 ετών.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, προχώρησε σε μια σημαντική διευκρίνιση προς τους δημοσιογράφους. Ζήτησε να μη συνδέεται η πρόσφατη περιπέτεια της υγείας της μητέρας της με τον καρκίνο του μαστού που είχε αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Η ίδια υπογράμμισε πως δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση να αποθαρρυνθούν ή να απογοητευτούν οι γυναίκες που νοσούν και θέλουν να αποκτήσουν παιδιά.

«Πρέπει να σας πω ότι τη συναντήσαμε την κόρη της πριν από λίγο. Η οικογένειά της ζητά διακριτικότητα, όσο διακριτική ήταν και η ίδια η Γωγώ Μαστροκώστα τα τελευταία χρόνια που πάλευε με πολύ δύσκολη ασθένεια. Πρέπει να σας πω ότι είχε νοσήσει και πριν από αρκετά χρόνια, όσο ήταν έγκυος στο παιδί της.

Είχε ανακαλύψει τότε, όπως η ίδια είχε πει έναν καρκίνο στο στήθος. Βγήκε νικήτρια από αυτή τη μάχη, αλλά φαίνεται πως τα πράγματα δεν ήταν το ίδιο τα τελευταία χρόνια. Ο άντρας της ήταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της.

Η κόρη της μάς ζήτησε να μη συσχετίσουμε αυτές τις δύο καταστάσεις (με τις ασθένειες). Δεν θέλει οι γυναίκες να απογοητευτούν και να συσχετίσουν την τωρινή κατάσταση με την πρώτη μάχη που είχε δώσει», ανέφερε η ρεπόρτερ του Mega, Βιργινία Πισιμίρη.

