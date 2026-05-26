Σε βαρύ πένθος βρίσκεται ο Τραϊανός Δέλλας μετά τον θάνατο της συζύγου του, Γωγώς Μαστροκώστα, σε ηλικία 56 ετών.

Η γνωστή γυμνάστρια άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου έδινε τον δικό της αγώνα το τελευταίο διάστημα. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στην Αθήνα, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα της, το Μεσολόγγι.

Ο Τραϊανός Δέλλας υπήρξε το μεγαλύτερο στήριγμά της σε αυτή την πολυετή περιπέτεια, παραμένοντας αχώριστος σύντροφος μέχρι το τέλος. Με επίσημη ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέφρασε τη βαθιά της συμπαράσταση στον παλαίμαχο άσο, δηλώνοντας πως η ομάδα βρίσκεται σύσσωμη στο πλευρό του.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα

«Η Οικογένεια της ΑΕΚ βρίσκεται στο πλευρό του δικού της ανθρώπου, του Τραϊανού Δέλλα, σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή που περνάει.

Η αγαπημένη του Γωγώ, έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη επί χρόνια και ο Τραϊανός ήταν πάντα εκεί, δίπλα της.

Δύναμη και κουράγιο Τραϊανέ…

Είναι στοιχεία που πάντα σε χαρακτηρίζουν και τα επέδειξες σε όλη την διάρκεια αυτής της μεγάλης μάχης δίπλα στην αγαπημένη σου Γωγώ…

Η ψυχή όλης της ΑΕΚ είναι νοητά κάθε στιγμή μαζί σου».

