Ένα βίντεο που απεικονίζει άγριο ξυλοδαρμό σε πανηγύρι έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες. Όλα συνέβησαν στα Σιταράλωνα Αιτωλοακαρνανίας, την ώρα που η Γωγώ Τσαμπά βρισκόταν στη σκηνή. Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, τα πνεύματα ανάμεσα σε μια ομάδα θαμώνων οξύνθηκαν, με αποτέλεσμα η διασκέδαση να μετατραπεί σε πεδίο μάχης μπροστά στα έντρομα μάτια δεκάδων παρευρισκομένων.

Στα πλάνα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο διακρίνεται μεγάλη αναστάτωση, με αρκετούς να προσπαθούν να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους, ενώ επικρατεί πανικός ανάμεσα στον κόσμο. Παρά το χάος που επικρατούσε κάτω από τη σκηνή, η Γωγώ Τσαμπά παρέμεινε στη θέση της και συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά της, χωρίς να διακόψει ούτε στιγμή την εμφάνισή της, δείχνοντας απόλυτο επαγγελματισμό.

Το βίντεο έχει γίνει viral, με τους χρήστες των social media να σχολιάζουν, μεταξύ άλλων, και την ψυχραιμία της τραγουδίστριας. Μάλιστα, στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram, ο δημιουργός του βίντεο έγραψε με σαρκαστική διάθεση πως «Η Γωγώ επαγγελματίας πάντως συνέχισε να τραγουδάει μέχρι το τέλος όπως οι μουσικοί στον Τιτανικό», επιχειρώντας να διακωμωδήσει το περιστατικό, το οποίο μόνο αστείο δεν ήταν για όσους βρέθηκαν εκεί και έζησαν από κοντά τις στιγμές έντασης.

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