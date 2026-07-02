Ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε σε πανηγύρι στα Φάρσαλα, με πρωταγωνίστρια τη Γωγώ Τσαμπά, όταν επιχειρηματίας της περιοχής επέλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να εκφράσει τον θαυμασμό του προς τη γνωστή δημοτική τραγουδίστρια.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 30 Ιουνίου στο Πολυνέρι του Δήμου Φαρσάλων, όπου η Γωγώ Τσαμπά ανέβηκε στη σκηνή για να διασκεδάσει το κοινό, το οποίο είχε κατακλύσει τον χώρο της εκδήλωσης.

Την ώρα που η τραγουδίστρια ερμήνευε το πρόγραμμά της, ένα κλαρκ πλησίασε μπροστά από τη σκηνή μεταφέροντας μεγάλη ποσότητα από πανέρια με λουλούδια.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο χειριστής σήκωσε τον κουβά του οχήματος και άδειασε τα λουλούδια μπροστά στα πόδια της τραγουδίστριας, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

Η ίδια δεν έκρυψε την έκπληξή της, ενώ συνέχισε το πρόγραμμά της μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, με το κοινό να αποθεώνει τη στιγμή.

Βίντεο που κατέγραψαν παρευρισκόμενοι κυκλοφόρησαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια για τον πρωτότυπο τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε το εντυπωσιακό αυτό «λούσιμο» με λουλούδια.

Το πανηγύρι προσέλκυσε πλήθος κόσμου από την ευρύτερη περιοχή, με τους επισκέπτες να διασκεδάζουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες υπό τους ήχους της δημοτικής μουσικής.

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