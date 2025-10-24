Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Γωγώ Τσαμπά πήγε να τραγουδήσει σε σχολικό χορό για καλό σκοπό και κατέληξε… στο αστυνομικό τμήμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ελισάβετ Οικονόμου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η ερμηνεύτρια είπε το «ναι» να τραγουδήσει σε σχολική γιορτή το 2021, ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα για την 5μερη εκδρομή των μαθητών. Το γλέντι ξεκίνησε γύρω στις 23:45, είχαν πάρει τη σχετική άδεια για παράταση της μουσικής από το Δήμο, ήταν όλα νόμιμα και εκεί που είχε ανάψει το κέφι ήρθε η αστυνομία.

Η Γωγώ Τσαμπά συνελήφθη για διατάραξη κοινής ησυχίας και μάλιστα είχε περάσει το βράδυ στο αυτόφωρο.

Ο δικηγόρος της ερμηνεύτριας, Ευθύμης Παπανικολάου μίλησε για την υπόθεση στην «Super Κατερίνα»: «Υπήρξε μια καταγγελία από έναν περίοικο για διατάραξη κοινής ησυχίας και για αυτό τον λόγο δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση. Χθες η κα. Τσαμπά παρουσιάστηκε στο δικαστήριο της Λαμίας, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες εξετάσεις και να απαλλαγεί. Είναι κάτι που την έχει στεναχωρήσει».