Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Enrique Iglesias και η Anna Kournikova, καθώς στον κόσμο ήρθε το τέταρτο παιδί τους.

Τη χαρμόσυνη είδηση έκαναν γνωστή τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του νεογέννητου στο Instagram. Στο στιγμιότυπο που ανήρτησε η πρώην τενίστρια, το μωρό εμφανίζεται τυλιγμένο σε κουβέρτα, μέσα στο μαιευτήριο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νέο μέλος της οικογένειας γεννήθηκε την Τετάρτη. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Kournikova έγραψε «ήλιαχτίδα μου, 12.17.2025», χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει ούτε το φύλο ούτε το όνομα του παιδιού.

Το μωρό έρχεται να προστεθεί στην οικογένεια των διδύμων Λούσι και Νίκολας, καθώς και της πεντάχρονης κόρης τους, Μέρι.

