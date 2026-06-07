Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης, καθώς το βράδυ του Σαββάτου 6 Ιουνίου υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί. Η γέννηση του υγιέστατου αγοριού τους ήρθε να επισφραγίσει με τον πιο όμορφο τρόπο τον έρωτά τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, το ζευγάρι μοιραζόταν με τους διαδικτυακούς του φίλους τη γλυκιά προσμονή και τις προετοιμασίες για τον ερχομό του πελαργού. Όπως είχε εξομολογηθεί και η ίδια η Μαριαλένα, βίωνε αυτή την ξεχωριστή περίοδο με απόλυτη ηρεμία, και καθόλου άγχος, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή αυτού του μαγικού ταξιδιού.

Αξίζει να θυμηθούμε ότι η γνωριμία τους με το τηλεοπτικό κοινό έγινε μέσα από το Survivor, όπου μπήκαν ως πρώην σύντροφοι. Οι δυο τους είχαν εξομολογηθεί πως η σχέση τους δοκιμάστηκε έντονα κατά την περίοδο της καραντίνας, με τις δυσκολίες να μεγαλώνουν λόγω της στρατιωτικής θητείας του επιχειρηματία. Ωστόσο, η κοινή τους εμπειρία στον Άγιο Δομίνικο λειτούργησε ως καταλύτης. Βγαίνοντας από το παιχνίδι, συνειδητοποίησαν ότι η αγάπη τους ήταν πιο δυνατή από κάθε εμπόδιο και από τότε παραμένουν αχώριστοι.

Να θυμίσουμε το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο τον περασμένο Ιανουάριο σε μια πιο κλειστή τελετή. Ο γάμος τους, όπως είχαν περιγράψει, πραγματοποιήθηκε γρήγορα και οργανώθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, με μόνο στενούς φίλους και συγγενείς παρόντες, κάτι που αντανακλούσε τη δική τους ανάγκη για ιδιωτικότητα.

Η νέα ζωή που ξεκινά για τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη και τον Σάκη Κατσούλη σηματοδοτεί ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο, με επίκεντρο πλέον το παιδί τους.

govastiletto.gr -Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Το επικό δώρο που έλαβαν για τον γιο τους!