Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης, καθώς σε λίγο καιρό θα κρατούν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί.

Το αγαπημένο ζευγάρι, που η σχέση του δοκιμάστηκε και άντεξε στους στίβους μάχης του Survivor, μοιράστηκε τη χαρά του με τους ακολούθους του στο Instagram. Σε μια τρυφερή φωτογραφία μπροστά στον καθρέφτη, οι δυο τους ποζάρουν με ασορτί πιτζάμες, με τον Σάκη να αγκαλιάζει προστατευτικά τη φουσκωμένη κοιλιά της Μαριαλένας.

Η μέλλουσα μαμά συνόδευσε την φωτογραφία με μια λευκή καρδιά.

Η αποκάλυψη για την εγκυμοσύνη

Με τον πιο τρυφερό και συγκινητικό τρόπο αποχαιρέτησαν τη χρονιά η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης.

Το αγαπημένο ζευγάρι, που γνωρίστηκε και αγαπήθηκε μέσα από το Survivor, επέλεξε τις τελευταίες στιγμές του χρόνου για να μοιραστεί το πιο όμορφο νέο της ζωής του. Το απόγευμα της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου, μέσα από ένα κοινό και άκρως τρυφερό βίντεο στα social media, ανακοίνωσαν πως σε λίγους μήνες θα κρατούν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί.

