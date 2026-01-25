Ο Good Job Nicky βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο της επικαιρότητας, αφού συγκαταλέγεται στους καλλιτέχνες που ξεχώρισαν στην παρουσίαση των τραγουδιών που προκρίθηκαν στους ημιτελικούς του Εθνικού Τελικού της Eurovision.

Ο γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη ήδη θεωρείται ένα από τα φαβορί για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού, ο οποίος θα διεξαχθεί στην Αυστρία. Ο Good Job Nicky θα διαγωνιστεί στο δεύτερο ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, με το τραγούδι «Dark Side of the Moon».

Πέρα από τη στήριξη που δέχεται από το κοινό και συναδέλφους του καλλιτέχνες, στο πλευρό του βρίσκεται σταθερά η σύντροφός του, η Ελληνοκύπρια τραγουδίστρια Marinela.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα αποτελεί το μεγαλύτερό του στήριγμα στη σημαντική αυτή στιγμή της καριέρας του, εκφράζοντας ανοιχτά την υποστήριξή της και την πίστη της στο ταλέντο του.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν πριν από δύο χρόνια μέσω των social media, όταν ο Good Job Nicky επικοινώνησε μαζί της με αφορμή ένα βίντεο που είχε ανεβάσει η ίδια για ένα από τα τραγούδια του.

Αυτή η πρώτη επαφή εξελίχθηκε σε τακτική επικοινωνία, σύντομα η οποία οδήγησε τόσο σε προσωπική όσο και σε καλλιτεχνική συνεργασία. Από τότε, παραμένουν μαζί, μοιράζοντας κοινά όνειρα και πορεία στη μουσική.

«Θεωρώ ότι η γνωριμία μου με τον Good Job Nicky ήταν γραμμένη στα άστρα. Από την πρώτη στιγμή θαύμαζα τις ικανότητές του στη μουσική και τον θεωρώ σπουδαίο καλλιτέχνη. Ένα τρομερό χαρακτηριστικό που θαυμάζω σε αυτόν είναι το πόσο γρήγορα και όμορφα γράφει στίχους. Έχουμε γράψει τόση μουσική μαζί, έχουμε κλάψει μαζί και πλέον τον θεωρώ οικογένεια. Με τον Νικόλα μιλάμε την ίδια γλώσσα όταν γράφουμε», είχε εξομολογηθεί η ίδια σε παλαιότερη συνέντευξή της.

Ποια είναι η Marilena

Η Marilena είναι μια νεαρή ταλαντούχα καλλιτέχνιδα που ασχολείται με τη μουσική και το χορό. Μάλιστα, πέρσι είχε καταθέσει τραγούδι για τον ελληνικό τελικό της Eurovision με την «υπογραφή» του Good Job Nicky.

Αν και μόλις 24 ετών, η κυπριακής καταγωγής Marilena έχει κάνει αρκετά μουσικά βήματα με διεθνή αντίκτυπο. Μεταξύ άλλων, σπούδασε μουσική στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει κυκλοφορήσει δύο τραγούδια τα οποία, μάλιστα, έπαιξαν στο BBC κι έχει συνεργαστεί κατά καιρούς με καλλιτέχνες όπως οι Παντελής Θαλασσινός, Κώστας Κακογιάννης, Taf Lathos, Good Job Nicky, Trey Qua και Connor Mullally.

Μάλιστα, τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε «ανοίξει» τη sold out συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο, μαζί με τον Good Job Nicky.

