Ο Good Job Nicky παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day» και τη Χριστιάνα Κοχλατζή, τοποθετούμενος σχετικά με τα επικριτικά σχόλια που δέχτηκε ο πατέρας του, Γιάννης Πάριος, ύστερα από πρόσφατη δημόσια εμφάνισή του.

Ο νεαρός καλλιτέχνης ξεκαθάρισε πως όσα ειπώθηκαν δεν στεναχώρησαν την οικογένειά του, ενώ μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη διαδρομή του σπουδαίου ερμηνευτή. Μάλιστα, θέλησε να διαχωρίσει για λίγο τη θέση του ως γιος του Γιάννη Πάριου και να μιλήσει ως συνάδελφός του, χαρακτηρίζοντάς τον «ιερό τέρας της μουσικής».

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