Ο Good Job Nicky στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στην Άννα Κόκορη, απάντησε τόσο στις δικές της ερωτήσεις, όσο και σε ερωτήσεις του κοινού. Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην απόφασή του να κυνηγήσει τα όνειρά του στο εξωτερικό, στη σχέση του με την Ελλάδα, αλλά και σε όσα τον έχουν κουράσει από τη μουσική βιομηχανία.

Ο τραγουδιστής, που συστήθηκε στο κοινό με το «January 8th» και έχει ξεχωρίσει για τον αγγλόφωνο στίχο, τη σύγχρονη pop αισθητική, και τη συναισθηματική αφήγηση στη μουσική του, μίλησε ανοιχτά για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

«Για μένα η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δεν μπορεί να αφεθεί πάρα πολύ εύκολα»

Ο Good Job Nicky εξήγησε πως δεν εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα, αλλά θέλει να μεταφέρει σταδιακά τη δουλειά του στο εξωτερικό, χτίζοντας νέα πράγματα με τους δικούς του ρυθμούς.

«Σιγά σιγά, με ωραίους ρυθμούς, ο σκοπός μου είναι απλά να πάω εκεί πέρα, να χτίσω κάποια πράγματα, να βάλω λιθαράκια, θεμέλια, να πηγαίνω έρχομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος τόνισε πως η Ελλάδα παραμένει το σπίτι του και πως δεν μπορεί να την αφήσει εύκολα πίσω του.

«Για μένα η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δεν μπορεί να αφεθεί πάρα πολύ εύκολα. Είναι το σπίτι μου, δεν γίνεται να το ξεχάσω ξαφνικά. Βεβαίως θα πάω να κυνηγήσω τα όνειρά μου, όπως πρέπει να κάνει κάθε άνθρωπος», είπε.

Ο Good Job Nicky εξήγησε πως η αγγλόφωνη μουσική είναι κομμάτι της φύσης του, καθώς οι περισσότερες επιρροές του προέρχονται από το εξωτερικό. Όπως είπε, πλέον νιώθει πιο ώριμος και έτοιμος να δει τι άλλο μπορεί να κάνει καλλιτεχνικά.

«Δεν μπορώ να πάω κόντρα στα όνειρα που έθεσα όταν ήμουν μικρό παιδί», σημείωσε.

Στη συζήτηση, ο Good Job Nicky στάθηκε και στη μουσική βιομηχανία στην Ελλάδα, εξηγώντας πως πολλές φορές οι καλλιτέχνες μπαίνουν σε συγκεκριμένα “κουτάκια” και δεν τους δίνεται μεγάλο περιθώριο εξέλιξης.

Όπως ανέφερε, για πολλούς θα παραμένει το «παιδί με τα μπλε μαλλιά στην μπανιέρα», μια εικόνα από την οποία ο ίδιος αισθάνεται πως έχει πλέον προχωρήσει.

«Δεν μπορώ να είμαι για πάντα το παιδί με τα μπλε μαλλιά σε μια μπανιέρα, δεν πρέπει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο τραγουδιστής μίλησε και για την πίεση που υπάρχει σήμερα γύρω από την εικόνα ενός καλλιτέχνη, τα social media, το viral περιεχόμενο και την ανάγκη να προωθείται συνεχώς κάτι, ακόμη κι όταν αυτό δεν τον εκφράζει απόλυτα.

«Φεύγεις από τη μουσική και καταντάς influencer. Φεύγεις από την τέχνη και καταντάς influencer», ανέφερε, περιγράφοντας αυτό που τον κουράζει περισσότερο.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως εκείνο που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι η ειλικρίνεια στη μουσική του, και όχι η προσπάθεια να δημιουργήσει κάτι μόνο και μόνο για να γίνει viral.

«Δεν έχω κάτσει ποτέ σε κανένα studio session να πω πώς θα γίνω viral στο TikTok, πώς θα βγάλω λεφτά. Δεν με απασχολεί καθόλου, γιατί όλα αυτά τα πράγματα είναι εδώ σήμερα, δεν είναι εδώ αύριο. Νιώθω ότι η ειλικρίνεια μένει», τόνισε ο Good Job Nicky.

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