Με ένα ατμοσφαιρικό βίντεο στο TikTok, ο Good Job Nicky δίνει μια γεύση από την υποψηφιότητά του για τη Eurovision 2026, κορυφώνοντας την αγωνία των θαυμαστών του. Ο καλλιτέχνης, που θεωρείται ένα από τα φαβορί του φετινού Εθνικού Τελικού, χρησιμοποιεί τα social media για να ενισχύσει το “hype” γύρω από τη συμμετοχή του.

Στο σύντομο clip, ο νεαρός καλλιτέχνης ερμηνεύει στο πιάνο ένα απόσπασμα από το τραγούδι του «Dark Side of the Moon», με το οποίο θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τη σκηνή της Eurovision. Η λιτή αυτή παρουσίαση αναδεικνύει τη φωνή του σε πρώτο πλάνο, επιτρέποντας στο κοινό να εστιάσει στη μελωδία, στο συναίσθημα και στις φωνητικές του δυνατότητες.

Σε δηλώσεις του για το τραγούδι με το οποίο διαγωνίζεται στον φετινό εθνικό τελικό, έχει πει:

«Έχω εκπληκτικό feedback για το τραγούδι. Έχω ακούσει λόγια τα οποία νιώθω ότι άμα τα επαναλάβω ο ίδιος, ακούγονται λίγο… υπερφίαλα. Δηλαδή έχω ακούσει ότι “πω πω Michael Jackson, The Weeknd” και τέτοια πράγματα που με τιμούν αφάνταστα. Δηλαδή άμα είναι να συγκριθώ με οποιονδήποτε, ευτυχώς συγκρίνομαι με τέτοια ονόματα. Δηλαδή ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο».

«Το τραγούδι γράφτηκε για τη Eurovision, ήταν “οπλισμένο” εδώ και δύο χρόνια. Το λέω και το ξαναλέω, το έλεγα ότι έχω ένα τραγούδι που θέλω να το βγάλω για τη Eurovision, μελετημένο με κέφι και συναίσθημα. Δεν ήταν ότι καθίσαμε κάτω με τους συμπαραγωγούς μου και είπαμε “πάμε να γράψουμε ένα τραγούδι για τη Eurovision”. Που κι αυτό μπορεί να συμβεί κάλλιστα αλλά στην προκειμένη περίπτωση το νιώσαμε ότι αυτό μπορεί να κάνει ένα μεγάλο “μπαμ” στη σκηνή της Eurovision».

