Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Good Job Nicky στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα. Ο νεαρός τραγουδιστής στάθηκε ιδιαίτερα στη συμμετοχή του στον διαγωνισμό ανάδειξης του εκπροσώπου μας στη Eurovision, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο πίσω από τη δεύτερη θέση και τις στιγμές που κατέρρευσε από την υπερπροσπάθεια και την εξάντληση.

«Στις 14/2 είπα ‘τι κάνω εδώ, αυτό δεν μου ταιριάζει’. Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι, είχα λυγμούς, δεν άντεχα άλλο. Έπρεπε να εκτονωθώ. Κάποια πράγματα που δεν μπορούσα να ελέγξω μου έφεραν ένα άλλο αποτέλεσμα», αποκάλυψε ο Good Job Nicky.

«Κουράστηκα πάρα πολύ. Πήρα κάποιες επιλογές προσωπικά από απειρία και δεν ξέρω αν μου ταιριάζει όλο αυτό το πράγμα με τα δεδομένα που αποφάσισα να πάρω. Δεν ξέρω αν θα το ξαναέκανα με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε στη συνέχεια ο τραγουδιστής.

Σε άλλο σημείο ο Good Job Nicky τόνισε: «Αν βιαζόμουν να κάνω επιτυχία, θα ζητούσα από τον πατέρα μου να κάνουμε έναν δίσκο στα ελληνικά! Δεν θα ακούσετε κάτι από δισκογραφία μου στα ελληνικά, τουλάχιστον όχι ακόμη, ίσως στα 60 μου!»

govastiletto.gr -Αντελίνα Βαρθακούρη: Η απάντηση στην κριτική για τον Good Job Nicky – «Είδα σχόλια τα οποία με πίκραναν πάρα πολύ»