Στις τηλεοπτικές κάμερες μίλησε ο Good Job Nicky το βράδυ της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, με αφορμή την παρουσία του σε κοσμική εκδήλωση.

Ο ταλαντούχος ερμηνευτής κλήθηκε να τοποθετηθεί για τον πρόσφατο θόρυβο που ξέσπασε γύρω από το όνομα του πατέρα του, Γιάννη Πάριου, απαντώντας παράλληλα στα αρνητικά σχόλια που δέχεται ο θρυλικός τραγουδιστής για το γεγονός ότι συνεχίζει να τραγουδά στη σκηνή.

«Δεν με ενόχλησε καθόλου αυτό που έγινε με τον πατέρα μου. Πώς να με ενοχλήσει κάτι τέτοιο; Είμαστε μέσα στην αρένα. Στον πόλεμο και στην αγάπη όλα επιτρέπονται. Κοιτάξτε, ό,τι και να πω εγώ, ό,τι και να βγει να πει ο ίδιος, που δεν θα βγει ποτέ να πει κάτι και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά.

Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του. Εκ μέρους του μιλάει η μουσική και η παρακαταθήκη που έχει αφήσει αυτός ο άνθρωπος και συνεχίζει να μας δίνει», απάντησε ο Good Job Nicky.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Πάριος, μετά από μια εμφάνιση που είχε πραγματοποιήσει το καλοκαίρι στην Κύπρο, δέχτηκε κάποια σχόλια αρνητικά, τόσο για τη φωνητική του απόδοση, όσο και για την ηλικία του.

govastiletto.gr -Good Job Nicky: Απαντά πρώτη φορά στα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε ο πατέρας του, Γιάννης Πάριος