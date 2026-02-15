Ο Good Job Nicky έκανε μια ιδιαίτερα συγκινητική δημοσίευση στο Instagram, λίγα λεπτά πριν ανέβει στη σκηνή για τον εθνικό τελικό της Eurovision.

Στις φωτογραφίες βλέπουμε εικόνες από τα παρασκήνια, αλλά και στιγμές με τη μητέρα του, Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδελφό του, Μιχαήλ – Άγγελο Βαρθακούρη, που ήταν διακριτικά στο πλευρό του.

Στην λεζάντα γράφει:

«Σήμερα το βράδυ θα βρεθούμε όλοι μαζί στη σκηνή, σαν μια ομάδα. Θα σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον και στο τέλος θα δούμε ποιος θα συνεχίσει αυτό το ταξίδι παρακάτω. Αλλά απόψε, πάνω απ’ όλα, ανεβαίνουμε μαζί.

Για μένα, το πιο σημαντικό δεν είναι το αποτέλεσμα. Είναι οι άνθρωποι που γνώρισα σε αυτή τη διαδρομή. Οι συνεργασίες που χτίστηκαν από το μηδέν, οι πρόβες, οι διαφωνίες που μας έκαναν καλύτερους, οι συζητήσεις, η δημιουργία. Άνθρωποι με ταλέντο, με πάθος, με όραμα, που ο καθένας έβαλε το δικό του κομμάτι σε αυτό που ζούμε.

Αυτό το ταξίδι άφησε αποτύπωμα. Στον τρόπο που σκέφτομαι, στον τρόπο που δουλεύω, στο πώς βλέπω τα επόμενα βήματα της καριέρας μου. Και αυτό το οφείλω στους ανθρώπους που συμπορευτήκαμε.

Είμαι πραγματικά ευγνώμων που υπήρξα μέρος αυτής της προσπάθειας. Ευγνώμων για τις συνεργασίες, για τις στιγμές, για τη δημιουργία που μοιραστήκαμε.

Σας ευχαριστώ όλους για όσα ζήσαμε μαζί. Σας ευχαριστώ για την αγάπη που μου δείξατε. Την πήρα, τη νιώθω και τη δίνω πίσω. Αν μια λέξη μπορεί να περιγράψει αυτό που νιώθω σήμερα, είναι η ευγνωμοσύνη. I LOVE YOU TO THE MOON AND BACK!».

Δείτε την ανάρτησή του:

