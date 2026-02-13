Σε ένα κόσμο όπου η μουσική εγκλωβίζεται συχνά σε πεπατημένες οδούς, ο Νικόλας Βαρθακούρης, γνωστός πλέον στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα ως Good Job Nicky, μοιάζει να κινείται σε μια δική του, παράλληλη διάσταση. Δεν είναι μόνο το βαρύ επώνυμο που κουβαλάει – γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη – αλλά κυρίως η συνειδητή του απόφαση να το «απομονώσει» για να χτίσει μια ολότελα δική του ταυτότητα.

Η «αποδόμηση» του επώνυμου του και η γέννηση ενός icon

Από την πρώτη του εμφάνιση με το viral «January 8th», ο Νικόλας Βαρθακούρης ξεκαθάρισε ότι δεν ήρθε για να εξαργυρώσει το DNA του. Η επιλογή του αγγλόφωνου στίχου και της sui generis αισθητικής – με τα εμβληματικά μπλε μαλλιά που χαρακτήρισαν το ξεκίνημά του – λειτούργησαν ως ένα «φίλτρο» προστασίας. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, το γεγονός ότι πολλοί στην αρχή πίστευαν ότι είναι ξένος καλλιτέχνης, ήταν για εκείνον το «καλύτερο μετάλλιο».

Σε συνέντευξή του στη LiFO, το Νοέμβριο του 2020, όπου συστήθηκε για πρώτη φορά στο κοινό ως Good Job Nicky, ο Νικόλας Βαρθακούρης εξήγησε ότι η απόφασή του να ξεκινήσει την καριέρα του με αγγλικό στίχο, και χωρίς να αποκαλύψει αμέσως την ταυτότητά του, ήταν στρατηγική. Ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Το γεγονός ότι στην αρχή πολύς κόσμος νόμιζε πως είμαι ξένος καλλιτέχνης, ήταν για μένα το καλύτερο μετάλλιο, γιατί σήμαινε πως η δουλειά μου στεκόταν από μόνη της, χωρίς το βάρος του ονόματός μου».

Η μάχη του με την ψευδοδυσφαγία

Πίσω από τα φώτα και την αψεγάδιαστη εικόνα, ο νεαρός καλλιτέχνης δεν δίστασε να μοιραστεί τις προσωπικές προκλήσεις του. Η αποκάλυψη για την περιπέτεια της υγείας του με την ψευδοδυσφαγία ανέδειξε μια πιο ευάλωτη και ανθρώπινη πλευρά του, επιβεβαιώνοντας ότι η «τέλεια» lifestyle εικόνα, κρύβει συχνά βαθιές, εσωτερικές μάχες. Αυτή η ειλικρίνεια είναι που έχει χτίσει ένα ισχυρό δεσμό εμπιστοσύνης με το κοινό του.

Ο Good Job Nicky έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη του με την ψευδοδυσφαγία (τον ψυχογενή φόβο της κατάποσης), περιγράφοντας αυτή την περίοδο ως μια από τις πιο δύσκολες της ζωής του.

«Είχα χάσει πολλά κιλά, ήταν μεγάλη ταλαιπωρία. Ουσιαστικά, είναι ο φόβος της κατάποσης. Υπάρχει η ψευδοδυσφαγία και η δυσφαγία, που έχουν ακριβώς τα ίδια συμπτώματα, δεν μπορείς να καταπιείς φαγητό. Ήταν τραγικό, δεν μπορούσα να καταπιώ πουρέ. Είχα φτάσει 63 κιλά. Στην περίπτωσή μου, η ψευδοδυσφαγία, ήταν ψυχολογικό πιο πολύ. Ζήτησα βοήθεια», ανέφερε.

«Dark Side of the Moon»: Το εισιτήριο για την Eurovision 2026

Το 2026 βρίσκει τον Good Job Nicky στην πιο ώριμη φάση του. Με το τραγούδι «Dark Side of the Moon», συμμετέχει στον εθνικό τελικό «Sing for Greece» για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Το κομμάτι, το οποίο περιγράφει τη δική του «σκοτεινή πλευρά», έχει ξεχωρίσει ήδη ως ένα από τα μεγάλα φαβορί στα στοιχήματα, καταλαμβάνοντας σταθερά τις πρώτες θέσεις στις προτιμήσεις του κοινού.

Ο Good Job Nicky θα εμφανιστεί στον Β’ Ημιτελικό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00. Θα διαγωνιστεί στην 12η θέση, ανάμεσα σε 14 υποψήφιους της βραδιάς.

Η προσωπική ευτυχία και το μέλλον

Παρά την έντονη προετοιμασία για τη σκηνή της Eurovision, ο Νικόλας Βαρθακούρης φαίνεται να ισορροπεί την επαγγελματική του άνοδο με την προσωπική του ηρεμία. Η σχέση του με την 24χρονη σύντροφό του, Ελληνοκύπρια τραγουδίστρια Marilena, αποτελεί το λιμάνι του, με την ίδια να τον στηρίζει σε κάθε βήμα του προς τη διεθνή καταξίωση.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα αποτελεί το μεγαλύτερό του στήριγμα στη σημαντική αυτή στιγμή της καριέρας του, εκφράζοντας ανοιχτά την υποστήριξή της και την πίστη της στο ταλέντο του.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν πριν από δύο χρόνια μέσω των social media, όταν ο Good Job Nicky επικοινώνησε μαζί της με αφορμή ένα βίντεο που είχε ανεβάσει η ίδια για ένα από τα τραγούδια του.

Αυτή η πρώτη επαφή εξελίχθηκε σε τακτική επικοινωνία, σύντομα η οποία οδήγησε τόσο σε προσωπική όσο και σε καλλιτεχνική συνεργασία. Από τότε, παραμένουν μαζί, μοιράζοντας κοινά όνειρα και πορεία στη μουσική.

«Θεωρώ ότι η γνωριμία μου με τον Good Job Nicky ήταν γραμμένη στα άστρα. Από την πρώτη στιγμή θαύμαζα τις ικανότητές του στη μουσική και τον θεωρώ σπουδαίο καλλιτέχνη. Ένα τρομερό χαρακτηριστικό που θαυμάζω σε αυτόν είναι το πόσο γρήγορα και όμορφα γράφει στίχους. Έχουμε γράψει τόση μουσική μαζί, έχουμε κλάψει μαζί και πλέον τον θεωρώ οικογένεια. Με τον Νικόλα μιλάμε την ίδια γλώσσα όταν γράφουμε», είχε εξομολογηθεί η ίδια σε παλαιότερη συνέντευξή της.

Ποια είναι η Marilena

Η Marilena είναι μια νεαρή, ταλαντούχα καλλιτέχνιδα που ασχολείται με τη μουσική και το χορό. Μάλιστα, πέρσι είχε καταθέσει τραγούδι για τον ελληνικό τελικό της Eurovision με την «υπογραφή» του Good Job Nicky.

Αν και μόλις 24 ετών, η κυπριακής καταγωγής Marilena έχει κάνει αρκετά μουσικά βήματα με διεθνή αντίκτυπο. Μεταξύ άλλων, σπούδασε μουσική στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει κυκλοφορήσει δύο τραγούδια τα οποία, μάλιστα, έπαιξαν στο BBC κι έχει συνεργαστεί κατά καιρούς με καλλιτέχνες όπως οι Παντελής Θαλασσινός, Κώστας Κακογιάννης, Taf Lathos, Good Job Nicky, Trey Qua και Connor Mullally.

Μάλιστα, τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε «ανοίξει» τη sold out συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο, μαζί με τον Good Job Nicky.

Το ζευγάρι πραγματοποίησε πρόσφατα μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, σε πάρτι για την Eurovision.

Η αισθητική ως μήνυμα

Για τον Good Job Nicky, το στυλ είναι προέκταση της τέχνης του. Έχοντας πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες καμπάνιες, συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις με την εμφάνισή του, απαντώντας στα στερεότυπα με χιούμορ. Η συνεργασία του και ο σεβασμός του προς παλαιότερους καλλιτέχνες, όπως ο Γιώργος Μαζωνάκης, δείχνουν ένα άνθρωπο που, αν και κοιτάζει το μέλλον, αναγνωρίζει τη σοφία του παρελθόντος.

Ο Good Job Nicky δεν είναι απλώς ένας τραγουδιστής. Είναι ένας καλλιτέχνης που αντιλαμβάνεται τη μουσική ως ένα συνολικό οπτικοακουστικό project. Με το βλέμμα στραμμένο στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό και τη φαρέτρα του γεμάτη από φρέσκους ήχους, αποδεικνύει ότι η «καλή δουλειά» (Good Job) δεν είναι απλώς ένα όνομα, αλλά μια διαρκής υπόσχεση.

Σε λίγες ώρες θα τον δούμε επί σκηνής με το τραγούδι «Dark Side of the Moon», δίνοντας την δική του μάχη για την πρόκριση στον εθνικό τελικό του «Sing for Greece» για την Eurovision 2026.

Καλή επιτυχία!!

