Στο πλευρό του γιου της, Good Job Nicky, βρέθηκε η Σοφία Αλιμπέρτη, πραγματοποιώντας μια σπάνια δημόσια εμφάνιση με αφορμή το listening party του νέου του άλμπουμ, «Gone Missing». Ο νεαρός καλλιτέχνης υποδέχθηκε φίλους από τον καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό χώρο, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» για να τον στηρίξουν στο νέο του δισκογραφικό βήμα, με τον φωτογραφικό φακό να απαθανατίζει τις στιγμές.

Τις εντυπώσεις έκλεψε, όπως ήταν φυσικό, η παρουσία της μητέρας του, η οποία τα τελευταία χρόνια αποφεύγει συστηματικά τα φώτα της δημοσιότητας. Η αγαπημένη ηθοποιός και παρουσιάστρια, έχοντας αφήσει πίσω της το κεφάλαιο της Πάρου, απολαμβάνει πλέον μια ήρεμη και δημιουργική καθημερινότητα στην Αίγινα, όπου έχει εγκατασταθεί τα τελευταία δύο χρόνια.

Good Job Nicky – Σοφία Αλιμπέρτη

Τάμτα

Αναστασία Μαγαλιού-Εμμανουήλ Κάραλης

Μακριά από την έντονη καθημερινότητα της τηλεόρασης και τις δημόσιες εμφανίσεις, η ζωή της στο νησί έχει αποκτήσει έναν διαφορετικό χαρακτήρα. Το σπίτι της έχει μετατραπεί σε ένα προσωπικό καταφύγιο, όπου η ίδια αφιερώνει χρόνο σε δημιουργικές δραστηριότητες και χειροτεχνίες, με το πλέξιμο να αποτελεί μία από τις αγαπημένες της ασχολίες.

Ο Good Job Nicky μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day και ανέφερε μεταξύ άλλων πως για χρόνια αντιμετώπιζε κρίσεις πανικού και ψευδοδυσφαγία. Όπως εξήγησε, η νέα δισκογραφική δουλειά σηματοδοτεί για εκείνον μια καινούρια αρχή, ενώ αναφέρθηκε και στη σχέση του με τη μητέρα του, η οποία έχει ενεργό ρόλο στις μουσικές επιλογές του. «Είχα καιρό να μείνω μόνος μου απέφευγα τις σκέψεις μου, είχα για χρόνια κρίνεις πανικού και ψευδοδυσφαγία. Αυτό μαρκάρει μια καινούρια αρχή για μένα»

Όσον αφορά το αν η μητέρα του είναι αυστηρή;

«Ποια νομίζεις ότι διάλεγε τα τραγούδια του πατέρα μου; Η μητέρα μου τα διάλεγε, όπως διαλέγει τα δικά μου. Είναι η πιο αυστηρή», δήλωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη σημασία που έχει η γνώμη της μητέρας του για την καλλιτεχνική του πορεία.

Ποιοι έδωσαν το «παρών» στο listening party

Η βραδιά για την παρουσίαση του «Gone Missing» συγκέντρωσε αρκετά γνωστά πρόσωπα, τα οποία θέλησαν να στηρίξουν τον Good Job Nicky στο νέο του μουσικό βήμα.

Ανάμεσά τους βρέθηκε ο Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος διατηρεί εδώ και πολλά χρόνια φιλική σχέση με τον πατέρα του καλλιτέχνη, Γιάννη Πάριο. Το «παρών» έδωσαν επίσης ο Ολυμπιονίκης Εμμανουήλ Καραλής, η Μαρίνα Σπανού και η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, μεταξύ άλλων.

Δείτε φωτογραφίες

Good Job Nicky-Γιώργος Νταλάρας

Πηνελόπη Αναστασοπούλου

Good Job Nicky-Μαρίνα Σπανού

D3lta-Μαρίνα Σπανού

Σοφία Αλιμπέρτη-Γιώργος Νταλάρας

Good Job Nicky-Πηνελόπη Αναστασοπούλου

Good Job Nicky-Τάμτα

Good Job Nicky-Εμμανουήλ Κάραλης-Σοφία Αλιμπέρτη

Good Job Nicky-Εμμανουήλ Κάραλης

Κωνσταντίνος Δέδες-Σοφία Αλιμπέρτη

Good Job Nicky-Γωγώ Αυγερινοπούλου

Τάμτα-Μαργαρίτα Μάτσα-Κική Τσόλκα

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