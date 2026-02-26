Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα ήταν το βράδυ της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου ο Good Job Nicky.

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης μίλησε και για τη σύντροφό του, Marilena και τη στήριξη που του παρείχε όλη αυτή την περίοδο στην οποία έκανε την προσπάθειά του για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision.

«Η σύντροφός μου ήταν στρατιώτης δίπλα μου αυτή την περίοδο, ήταν η ψυχραιμία που δεν είχα. Λίγα πράγματα με σκαλώνουν, δεν θέλω ακόμη να παντρευτώ. Αντέχω να πάρω τέτοια ευθύνη; Έχει να κάνει με το αν εγώ νιώθω έτοιμος να γίνω σύζυγος. Παλιά ξεκινούσαν οικογένειες από πολύ μικρότερη ηλικία και οι γάμοι γινόντουσαν πιο νωρίς. Τώρα πια μας το έχουν κάνει πιο δύσκολο όλο αυτό το κομμάτι» εξομολογήθηκε ο Good Job Nicky.

Ποια είναι η σύντροφος του Good Job Nicky

Η σύντροφος του Good Job Nicky είναι η Ελληνοκύπρια τραγουδίστρια Marilena.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα αποτελεί το μεγαλύτερό του στήριγμα του, εκφράζοντας ανοιχτά την υποστήριξή της και την πίστη της στο ταλέντο του.

Η Marilena είναι μια νεαρή ταλαντούχα καλλιτέχνιδα που ασχολείται με τη μουσική και τον χορό. Πέρυσι μάλιστα, είχε καταθέσει τραγούδι για τον ελληνικό τελικό της Eurovision με την «υπογραφή» του Good Job Nicky.

Αν και μόλις 24 ετών, η κυπριακής καταγωγής Marilena έχει κάνει αρκετά μουσικά βήματα με διεθνή αντίκτυπο. Μεταξύ άλλων, σπούδασε μουσική στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει κυκλοφορήσει δύο τραγούδια τα οποία, μάλιστα, έπαιξαν στο BBC κι έχει συνεργαστεί κατά καιρούς με καλλιτέχνες όπως οι Παντελής Θαλασσινός, Κώστας Κακογιάννης, Taf Lathos, Good Job Nicky, Trey Qua και Connor Mullally.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν πριν από δύο χρόνια μέσω των social media, όταν ο Good Job Nicky επικοινώνησε μαζί της με αφορμή ένα βίντεο που είχε δημοσιεύσει η ίδια για ένα από τα τραγούδια του.

