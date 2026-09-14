Η ελληνική μουσική σκηνή βιώνει ημέρες βαθιάς οδύνης μετά τον ξαφνικό χαμό του σπουδαίου λαϊκού ερμηνευτή, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή προκαλώντας τεράστιο σοκ στο πανελλήνιο. Οι εκδηλώσεις αγάπης, ο βαρύς θρήνος και οι γεμάτοι σεβασμό αποχαιρετισμοί από συναδέλφους του διαδέχονται η μια την άλλη τις τελευταίες ώρες, αποδεικνύοντας το ανεξίτηλο καλλιτεχνικό και ανθρώπινο αποτύπωμα που άφησε πίσω του.

Μια από τις πλέον φορτισμένες, καθηλωτικές και συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκε πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια live εμφάνισης, όταν ο δημοφιλής νεαρός καλλιτέχνης Good Job Nicky δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, προσφέροντας ένα σπαρακτικό «αντίο» στον άνθρωπο που τον πίστεψε, τον στήριξε και τον ενέπνευσε στα πρώτα του βήματα.

Ο ταλαντούχος δημιουργός βρέθηκε μπροστά στο κοινό του σε μια προγραμματισμένη συναυλία. Κατά τη διάρκεια του μουσικού προγράμματος, ο νεαρός ερμηνευτής αποφάσισε να σταματήσει εντελώς τη ροή των τραγουδιών του για να αναφερθεί προσωπικά στον εκλιπόντα συνάδελφό του, με τον οποίο είχε μοιραστεί μοναδικές και άκρως δημιουργικές στιγμές στο παρελθόν. Η ατμόσφαιρα στο χώρο φορτίστηκε αμέσως ηλεκτρικά και το κοινό ξέσπασε σε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, όταν ο καλλιτέχνης άρχισε να μιλά με σπασμένη φωνή, εμφανώς λυγισμένος από το βάρος της μεγάλης απώλειας που στερεί από το ελληνικό τραγούδι ένα από τα πιο αυθεντικά κεφάλαιά του.