Ο Good Job Nicky μίλησε για τα σχόλια που δέχεται για το τραγούδι του «Dark Side of the Moon», με το οποίο διεκδικεί μια θέση στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026.

Ο τραγουδιστής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» και περιέγραψε τα συναισθήματά του ενόψει του Β’ ελληνικού ημιτελικού.

Ο ίδιος είπε ότι νιώθει χαρά, αλλά και μια «καλή κούραση» μαζί με ένα άγχος που τον κινητοποιεί.

Αναφέρθηκε στην προετοιμασία του και δήλωσε πως, όσο πλησιάζει η μέρα του διαγωνισμού, αισθάνεται πιο έτοιμος και ανυπομονεί να έρθει η 13η Φεβρουαρίου.

Στη συνέχεια, σχολίασε τα θετικά σχόλια που έχει λάβει για το τραγούδι του και παραδέχτηκε ότι μερικά ακούγονται υπερβολικά όταν τα ακούει από άλλους.

Ωστόσο, είπε πως τον τιμούν πολύ οι συγκρίσεις με μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής, όπως ο Michael Jackson και ο The Weeknd. «Ευτυχώς συγκρίνομαι με τέτοια ονόματα», τόνισε και ευχαρίστησε τον κόσμο για την υποστήριξη.

