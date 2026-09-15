Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχει σκορπίσει τη θλίψη σε ολόκληρο το πανελλήνιο, με το καλλιτεχνικό στερέωμα να τον αποχαιρετά με κάθε τρόπο — είτε με την παρουσία του στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια είτε μέσα από συγκινητικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανάμεσά τους και ο Good Job Nicky, ο οποίος, αφού ξέσπασε σε δάκρυα επί σκηνής για τον αγαπημένο τραγουδιστή κατά τη διάρκεια του Back to School Party στο Άλσος Περιστερίου το βράδυ της Κυριακής, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση, εκφράζοντας δημόσια την εκτίμηση και την αγάπη που έτρεφε για εκείνον.

Ο γιος του Γιάννη Πάριου, εμφανώς καταβεβλημένος από τον ξαφνικό χαμό του, πόσταρε μια φωτογραφία με τους δυο τους να κρατιούνται από το χέρι σε κοινή τους εμφάνιση, αλλά και ένα βίντεο από την ίδια βραδιά. Στη λεζάντα έγραψε: «Για πάντα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη goodjobnicky (@goodjobnicky)

govastiletto.gr -Good Job Nicky: «Λύγισε» στη σκηνή για τον Γιώργο Μαζωνάκη – «Έδειξε τι σημαίνει ελεύθερος άνθρωπος»