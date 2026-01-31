Ο Good Job Nicky μίλησε για τη συμμετοχή του στον ελληνικό τελικό της Eurovision, τονίζοντας πως, παρά τον ανταγωνισμό, έχει δεθεί με όλους τους υποψήφιους και θεωρεί πως όλοι βγαίνουν κερδισμένοι, ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

Ο τραγουδιστής συμμετέχει με το κομμάτι «Dark Side of the Moon», το οποίο χαρακτήρισε βιωματικό και εξηγεί τη δική του «σκοτεινή» πλευρά. Στη συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στην εκπομπή “Καλημέρα είπαμε;”, επισήμανε ότι όλοι οι 28 υποψήφιοι έχουν κοινό στόχο να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σωστά και περιέγραψε τη σχέση τους ως «ευγενή άμιλλα».

«Είναι μία πολύ δυνατή χρονιά για τη χώρα μας», ανέφερε. «Μου αρέσει που όλοι οι 28 έχουμε δεθεί και υπάρχει αμοιβαία στήριξη. Υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά είναι υγιής και όλοι θέλουν το καλό του άλλου. Ό,τι και να γίνει, είμαστε κερδισμένοι».

Ο Good Job Nicky αναφέρθηκε επίσης στα στοιχήματα, που δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται προς το παρόν στην τρίτη θέση, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα «απίθανο».

Για το τραγούδι του, είπε: «Το ‘Dark Side of the Moon’ περιγράφει τη δική μου σκοτεινή πλευρά. Είναι περισσότερο μπαλάντα, ρετρό και εύκολα ερωτεύσιμη. Γράφω βιωματικά, αλλά δεν περιορίζομαι μόνο σε αυτό. Προσπαθώ να αφηγούμαι και ιστορίες άλλων, όχι μόνο τη δική μου».

